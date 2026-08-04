Barış Manço'nun eserleri için yargı süreci başladı: 23 yıllık gelir davalık oldu

TAZMİNAT OLARAK ÖDENMESİ İSTENİYOR

Manço Ailesi'nin mahkemeden talebi net. Barış Manço'ya ait tüm eserlerin yasal haklarının aileye geri verilmesi ve Hüseyin Emre'nin sahibi olduğu müzik şirketinin 2003 yılından dava bitimine kadar bu eserlerden elde ettiği tüm gelirlerin tespit edilerek tazminat olarak ödenmesi isteniyor.