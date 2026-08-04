Barış Manço'nun eserleri için yargı süreci başladı: 23 yıllık gelir davalık oldu
Unutulmaz sanatçı Barış Manço'nun ailesi, usta sanatçının eserleri üzerindeki hakların ihlal edildiği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Dijital gelirlerin ödenmediğini ve iyi niyetle verilen yetkilerin kötüye kullanıldığını belirten Lale, Doğukan ve Batıkan Manço; tüm külliyatın aileye iadesini ve 2003'ten bu yana elde edilen gelirlerin tazmin edilmesini talep etti.
Unutulmaz sanatçı Barış Manço'nun yasal mirasçıları Lale, Doğukan ve Batıkan Manço; usta sanatçının eserleri üzerindeki haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Hüseyin Emre'nin müzik şirketine dava açtı.
TÜM KÜLLİYATA İADE TALEBİ
İstanbul 3. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde açılan davada aile, sanatçının tüm külliyatının kendilerine iade edilmesini talep ediyor.
Süreç, Barış Manço'nun vefatının ardından eşi Lale Manço'nun, eserlerin doğru yönetileceği inancıyla şirkete iyi niyetle verdiği geniş yetkili muvafakatnamelerle başladı.
KONU YARGIYA TAŞINDI
Ancak aile, ilerleyen yıllarda bu yetkilerin kötüye kullanıldığını ve özellikle dijital platformlardan elde edilen telif gelirlerinin kendilerine ödenmediğini tespit etti.
Dostane çözüm girişimleri sonuçsuz kalınca konu yargıya taşındı.
TAZMİNAT OLARAK ÖDENMESİ İSTENİYOR
Manço Ailesi'nin mahkemeden talebi net. Barış Manço'ya ait tüm eserlerin yasal haklarının aileye geri verilmesi ve Hüseyin Emre'nin sahibi olduğu müzik şirketinin 2003 yılından dava bitimine kadar bu eserlerden elde ettiği tüm gelirlerin tespit edilerek tazminat olarak ödenmesi isteniyor.