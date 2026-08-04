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Aytaç Şaşmaz’dan sonra bir ilan-ı aşk da Serra Arıtürk'ten geldi! Sevgilisinin doğum gününü böyle kutladı

Ünlü oyuncular Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk, ilişkileri hakkında uzun süre sessizliklerini korudu. Ancak Arıtürk’ün doğum gününde sessizlik bozuldu ve Şaşmaz’dan ilan-ı aşk geldi. Şaşmaz’ın paylaşımının ardından bir ilan-ı aşk da Serra Arıtürk'ten geldi. Ünlü oyuncu, sevgilisinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

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Aytaç Şaşmaz’dan sonra bir ilan-ı aşk da Serra Arıtürk'ten geldi! Sevgilisinin doğum gününü böyle kutladı

Bir süredir birlikte oldukları öne sürülen oyuncu Aytaç Şaşmaz ile Serra Arıtürk, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ilişkilerini duyurdu. Çiftin yakınlaşmasının, birlikte rol aldıkları "Kaosun Anatomisi" dizisinin setinde başladığı öne sürüldü.

(Fotoğraflar Serra Arıtürk'ün ve Aytaç Şaşmaz'ın Instagram hesaplarından alınmıştır.)(Fotoğraflar Serra Arıtürk'ün ve Aytaç Şaşmaz'ın Instagram hesaplarından alınmıştır.)

İLİŞKİLERİNİ PAYLAŞIMLARLA DUYURDULAR

Yaz aylarından bu yana birlikte oldukları iddia edilen ve bir süre konuya ilişkin açıklama yapmayan çiftten ilk hamle Aytaç Şaşmaz'dan gelmişti. Şaşmaz, geçtiğimiz günlerde Serra Arıtürk'ün doğum gününü sosyal medya hesabından kutlamıştı.

Aytaç Şaşmaz’dan sonra bir ilan-ı aşk da Serra Arıtürk'ten geldi! Sevgilisinin doğum gününü böyle kutladı-3

PLAJDA ÇEKİLEN VİDEOYU PAYLAŞTI

Ardından Serra Arıtürk de Aytaç Şaşmaz'ın doğum günü için bir paylaşımda bulundu. Arıtürk, Şaşmaz ile plajda çekilen bir videosunu yayınlayarak gönderisine "İyi ki doğdun Aytaç'ım Şaşmaz!" notunu düştü.

Aytaç Şaşmaz’dan sonra bir ilan-ı aşk da Serra Arıtürk'ten geldi! Sevgilisinin doğum gününü böyle kutladı-4

Bununla da yetinmeyen Arıtürk daha sonra Şaşmaz'ın bir fotoğrafını kalp emojisi ile takipçilerinin beğenisine sundu.

Aytaç Şaşmaz’dan sonra bir ilan-ı aşk da Serra Arıtürk'ten geldi! Sevgilisinin doğum gününü böyle kutladı-5

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Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk nerede tanıştı?

Çiftin, birlikte rol aldıkları "Kaosun Anatomisi" dizisinin setinde tanıştıkları belirtilmektedir.

Serra Arıtürk, Aytaç Şaşmaz'ın doğum gününü nasıl kutladı?

Serra Arıtürk, Aytaç Şaşmaz ile plajda çekilmiş bir videosunu "İyi ki doğdun Aytaç'ım Şaşmaz!" notuyla paylaşarak kutlamıştır.

Çift ilişkilerini ne zaman ilan etti?

İkili, karşılıklı doğum günü paylaşımları yaparak sosyal medya üzerinden ilişkilerini duyurmuştur.

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