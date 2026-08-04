Aytaç Şaşmaz’dan sonra bir ilan-ı aşk da Serra Arıtürk'ten geldi! Sevgilisinin doğum gününü böyle kutladı

Bir süredir birlikte oldukları öne sürülen oyuncu Aytaç Şaşmaz ile Serra Arıtürk, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ilişkilerini duyurdu. Çiftin yakınlaşmasının, birlikte rol aldıkları "Kaosun Anatomisi" dizisinin setinde başladığı öne sürüldü.

(Fotoğraflar Serra Arıtürk'ün ve Aytaç Şaşmaz'ın Instagram hesaplarından alınmıştır.) İLİŞKİLERİNİ PAYLAŞIMLARLA DUYURDULAR Yaz aylarından bu yana birlikte oldukları iddia edilen ve bir süre konuya ilişkin açıklama yapmayan çiftten ilk hamle Aytaç Şaşmaz'dan gelmişti. Şaşmaz, geçtiğimiz günlerde Serra Arıtürk'ün doğum gününü sosyal medya hesabından kutlamıştı.