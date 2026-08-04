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Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın spor paylaşımı beğeni topladı!

2022 yılında evlenen Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti, birlikte gerçekleştirdikleri antrenman anlarını takipçileriyle paylaştı. İkilinin neşeli ve formda halleri sosyal medyada beğeni topladı.

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Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın spor paylaşımı beğeni topladı!

2022 yılında Kuzey Makedonya'nın Ohrid kentinde nikâh masasına oturan ve Çeşme'deki düğünle evlenen oyuncu Ebru Şahin ile milli basketbolcu Cedi Osman, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

(Fotoğraflar Ebru Şahin'in Instagram hesabından alınmıştır.)(Fotoğraflar Ebru Şahin'in Instagram hesabından alınmıştır.)

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, birlikte yaptıkları antrenman anlarını takipçileriyle paylaştı.

Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın spor paylaşımı beğeni topladı!-3

Zaman zaman birlikte geçirdikleri anları sosyal medya hesaplarına taşıyan ikili, bu kez spor yaptıkları anlara ait fotoğrafları yayınladı. Çiftin antrenman sırasındaki neşeli görüntüleri ve formda halleri takipçilerinin dikkatini çekti.

Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın spor paylaşımı beğeni topladı!-4

Birlikte spor yaptıkları anları kaydeden Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın paylaşımları, kısa süre içerisinde takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın spor paylaşımı beğeni topladı!-5

MERAK EDİLENLER

Ebru Şahin ve Cedi Osman ne zaman evlendi?

Çift, 2022 yılında Kuzey Makedonya'nın Ohrid kentinde kıyılan nikâhın ardından Çeşme'de yapılan düğünle evlenmiştir.

Ebru Şahin ve Cedi Osman sosyal medyada ne paylaştı?

Ünlü çift, birlikte spor yaptıkları ve antrenman gerçekleştirdikleri anlara ait fotoğrafları paylaşmıştır.

Paylaşım takipçilerden nasıl tepki aldı?

İkilinin fit ve neşeli hallerinin yer aldığı fotoğraflar kısa sürede yoğun beğeni ve yorum almıştır.

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