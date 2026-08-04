Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın spor paylaşımı beğeni topladı!

2022 yılında Kuzey Makedonya'nın Ohrid kentinde nikâh masasına oturan ve Çeşme'deki düğünle evlenen oyuncu Ebru Şahin ile milli basketbolcu Cedi Osman, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, birlikte yaptıkları antrenman anlarını takipçileriyle paylaştı.

Zaman zaman birlikte geçirdikleri anları sosyal medya hesaplarına taşıyan ikili, bu kez spor yaptıkları anlara ait fotoğrafları yayınladı. Çiftin antrenman sırasındaki neşeli görüntüleri ve formda halleri takipçilerinin dikkatini çekti.