Çakır gözleri annesinden miras! Oktay Kaynarca’nın son paylaşımına beğeni yağdı
Yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanacak Hamal dizisinde Fahriye Evcen ile başrolü paylaşacak olan Oktay Kaynarca, annesi Nursel Kaynarca ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
"Kurtlar Vadisi", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Ben Bu Cihana Sığmazam", "Adanalı", "Yeditepe İstanbul" gibi yapımlarla hafızalara kazınan oyuncu Oktay Kaynarca, annesi Nursel Kaynarca ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.
Ünlü oyuncunun annesiyle birlikte yer aldığı kare kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü ve beğeni yağmuruna tutuldu.
Oktay Kaynarca ve annesi Nursel Kaynarca'nın birlikte yer aldığı kare sosyal medyada geniş yankı buldu. Anne-oğul arasındaki benzerliğe vurgu yapan sosyal medya kullanıcıları, "Annesinin kopyası" ve "Gözleri annesinden geçmiş" ifadelerini kullandı.
YENİ SEZONDA ATV EKRANLARINDA YER ALACAK
Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan Kaynarca, yeni sezonda ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni sezonun en çok merak edilen yapımlarından biri olmaya aday dizinin çekimlerinin Eylül ayında başlaması planlanıyor.
Dizi için kostüm tasarımlarından sanat çalışmalarına, özel olarak tasarlanan mekânlardan teknik hazırlıklara kadar her ayrıntı titizlikle planlanıyor. İstanbul ve çevresinde gerçekleştirilecek çekimler öncesinde ekip, dizinin dünyasını en ince ayrıntısına kadar oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.
MERAK EDİLENLER
Oktay Kaynarca'nın annesinin adı nedir?
Oktay Kaynarca'nın annesinin adı Nursel Kaynarca'dır.
Oktay Kaynarca yeni sezonda hangi dizide oynayacak?
Oktay Kaynarca, yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanacak olan Hamal dizisinde rol alacaktır.
Hamal dizisinde Oktay Kaynarca'nın başrol ortağı kimdir?
Oktay Kaynarca, Hamal dizisinde Fahriye Evcen ile başrolü paylaşacaktır.