Şükran Ovalı Çeşme sahiline pembe pijamayla indi

Futbolcu Caner Erkin ile 2017 yılında Roma'da evlenen ve 2018 yılında kızı Mirhan Ela'yı kucağına alan oyuncu Şükran Ovalı, yaz tatilini ailesiyle birlikte Çeşme'de geçiriyor. Tatil beldesinde objektiflere takılan ünlü isim, sahile pembe pijamalarıyla inerek klasik plaj kıyafetlerinin dışına çıktı.

(Fotoğraflar Şükran Ovalı'nın Instagram hesabından alınmıştır.)

KIZININ OYUNCAK AYISIYLA POZ VERDİ

Sahildeki rahat tarzıyla dikkat çeken Şükran Ovalı, kızı Mirhan Ela'nın oyuncak ayısını eline alarak fotoğraf çektirdi. Yaşadığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, gönderisine "Pijamayla her yere" notunu ekledi.

TATİLİNE ÇEŞME'DE DEVAM EDİYOR

Çeşme'de eşi Caner Erkin ve kızıyla birlikte vakit geçiren Şükran Ovalı'nın renkli kombini ve sosyal medyada yayınladığı kareler takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı ünlü oyuncunun özgüvenine ve rahatlığına övgü yağdırırken bir kısmı Ovalı'nın plaj tarzını eleştirdi.

MERAK EDİLENLER Şükran Ovalı nerede tatil yapıyor? Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ve kızı Mirhan Ela ile birlikte Çeşme'de tatil yapmaktadır. Şükran Ovalı'nın sahil paylaşımı neden dikkat çekti? Şükran Ovalı, alışılmış plaj kombinlerinin dışına çıkarak sahile pembe pijamalarıyla inmiş ve kızının oyuncak ayısıyla poz vermiştir. Şükran Ovalı paylaşımına ne yazdı? Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımına "Pijamayla her yere" notunu düşmüştür.