Zara ikinci üniversitesini açıkladı: "Alternatif tıp eğitimi alıyorum"
Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zara, müzik kariyerinin yanı sıra eğitim hayatına da devam ettiğini açıkladı. İngiltere menşeili bir okulda alternatif tıp eğitimi aldığını söyleyen ünlü sanatçı, ikinci sınıfı tamamlamak üzere olduğunu belirterek doktorluk yapmayı düşünmediğini ifade etti.
Seslendirdiği şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Zara, konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
İKİNCİ ÜNİVERSİTESİNE DEVAM EDİYOR
Ünlü sanatçı, müzik kariyerinin yanı sıra eğitim hayatını da sürdürdüğünü açıkladı.
İngiltere menşeili bir okulda alternatif tıp eğitimi aldığını söyleyen Zara, ikinci üniversitesine devam ettiğini belirterek eğitim süreci hakkında bilgi verdi.
"ÜÇÜNCÜ SINIFA GEÇİYORUM"
Alternatif tıp alanında eğitim aldığını ifade eden Zara, "İngiltere menşeili bir okulda alternatif tıp bilimi eğitimi alıyorum. İkinci sınıf bitmek üzere, bir iki dersim kaldı. Üçüncü sınıfa geçiyorum." dedi.
"DOKTOR OLMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"
Aldığı eğitimin ardından doktorluk yapmayı planlamadığını dile getiren Zara, çevresinden gelen esprili taleplere de değindi.
Ünlü sanatçı, "Doktor olmayı düşünmüyorum. Kendime kadar. 'Bize de bakar mısın?' demeye başladı eşim dostum. Ben o sorumluluğu almak istemiyorum." sözleriyle gülümsedi.
ALTERNATİF TIP EĞİTİMİ NEDİR?
Alternatif tıp eğitimi; modern tıp uygulamalarının dışında yer alan geleneksel ve tamamlayıcı yöntemleri konu alan bir eğitim alanıdır. Bitkisel yaklaşımlar, yaşam tarzı uygulamaları ve çeşitli tamamlayıcı tedavi yöntemlerini kapsayan bu alan, son yıllarda doğal yaşam ve bütüncül sağlık anlayışına ilginin artmasıyla daha fazla tercih ediliyor.
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