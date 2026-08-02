Zara ikinci üniversitesini açıkladı: "Alternatif tıp eğitimi alıyorum"

Ünlü sanatçı, "Doktor olmayı düşünmüyorum. Kendime kadar. 'Bize de bakar mısın?' demeye başladı eşim dostum. Ben o sorumluluğu almak istemiyorum." sözleriyle gülümsedi.

ALTERNATİF TIP EĞİTİMİ NEDİR?

Alternatif tıp eğitimi; modern tıp uygulamalarının dışında yer alan geleneksel ve tamamlayıcı yöntemleri konu alan bir eğitim alanıdır. Bitkisel yaklaşımlar, yaşam tarzı uygulamaları ve çeşitli tamamlayıcı tedavi yöntemlerini kapsayan bu alan, son yıllarda doğal yaşam ve bütüncül sağlık anlayışına ilginin artmasıyla daha fazla tercih ediliyor.