Zendaya'nın gizli kuralı ortaya çıktı! O trendi asla yapmıyor
Hollywood'un popüler isimlerinden Zendaya, milyonlarca kişinin uyguladığı buz banyosu trendine mesafeli durduğunu açıkladı. Ünlü oyuncunun "Ben sıcak duşları tercih ediyorum" sözleri, uzmanların kadınlar için yaptığı dikkat çekici uyarılarla yeniden gündeme geldi. Peki soğuk su terapisi gerçekten herkes için faydalı mı, yoksa kadınlar için daha iyi bir alternatif mi var? İşte bilimsel araştırmaların ortaya koyduğu son bulgular…
Hollywood oyuncusu Zendaya, sağlıklı yaşam dünyasında son yılların en popüler trendlerinden biri olan buz banyolarına sıcak bakmadığını açıkladı. Oyuncunun bu açıklaması yalnızca hayranlarının değil, uzmanların da dikkatini çekti. Bazı bilim insanlarına göre kadınlar için buz gibi suya girmek sanıldığı kadar faydalı olmayabilir.
"BEN SOĞUK SUYU SEVEN BİRİ DEĞİLİM"
NY Post'ta yer alan habere göre "Spider-Man: Brand New Day" filminin galası öncesinde Vogue'a konuşan Zendaya, buz banyosu modasına hiçbir zaman ilgi duymadığını söyledi.
Ünlü oyuncu, uzun ve sıcak duşlardan vazgeçemediğini belirterek, yoğun günlerde rahatlamak için sıcak duş altında oturmayı tercih ettiğini anlattı. Hatta bazen yanına buzlu çayını alıp dakikalarca sıcak suyun keyfini çıkardığını ifade etti.
BUZ BANYOSU NEDEN BU KADAR POPÜLER?
Soğuk su terapisi ya da buz banyosu, genellikle 10-15 derece arasındaki suya 1 ila 5 dakika boyunca girilmesini içeriyor. Sporcular arasında yaygın olarak kullanılan bu yöntemin öne çıkan faydaları şunlar olarak gösteriliyor:
- Kas ağrılarının azalmasına yardımcı olabilir.
- Egzersiz sonrası oluşan iltihabı geçici olarak hafifletebilir.
- Zihinsel uyanıklığı artırabilir.
- Stres seviyesini düşürebilir.
- Bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkiler oluşturabileceğine dair erken dönem araştırmalar bulunuyor.
Ancak uzmanlar özellikle ağırlık antrenmanlarının hemen ardından yapılan buz banyolarının kas gelişimini olumsuz etkileyebileceği konusunda da uyarıyor.
KADINLARDA AYNI ETKİYİ GÖSTERMEYEBİLİR
Egzersiz fizyoloğu ve beslenme bilimcisi Dr. Stacy Sims'e göre buz banyoları kadın ve erkek vücudunda aynı şekilde çalışmıyor.
Sims, kadınların soğuğa maruz kaldığında erkeklere göre çok daha güçlü bir stres tepkisi geliştirdiğini savunuyor. Ona göre bu durum metabolizmayı desteklemek yerine vücudu koruma moduna geçirerek beklenen faydaları azaltabiliyor.
Uzman, kadınların daha yüksek yağ oranına ve farklı bir ısı düzenleme mekanizmasına sahip olduğunu, bu nedenle erkeklerde görülen olumlu sonuçların kadınlarda aynı ölçüde ortaya çıkmayabileceğini belirtiyor.
BİLİM NE DİYOR?
Araştırmalar ise bu konuda henüz net bir sonuca ulaşmış değil. 2020 yılında yapılan bir çalışmada genç kadınlar ile erkeklerin kısa süreli soğuk maruziyetine verdikleri temel tepkiler arasında büyük fark bulunmadı. Ancak kadınlarda bazı hormonal ve metabolik değişimlerin daha belirgin olduğu görüldü.
2025 yılında yayımlanan başka bir araştırmada ise buz banyosunun erkeklerde uyku kalitesini artırdığı, kadınlarda ise benzer bir etkinin gözlenmediği bildirildi. Bu nedenle uzmanlar, kadınlar için buz banyosunun faydalarının hâlâ araştırılmaya devam ettiğini vurguluyor.
SAUNA DAHA AVANTAJLI OLABİLİR
Dr. Stacy Sims'e göre kadınlar için sıcak ortamlar çok daha faydalı olabilir. Özellikle sauna kullanımının;
- Kan dolaşımını desteklediği,
- Kalp-damar sağlığını güçlendirdiği,
- Kan basıncının düzenlenmesine katkı sağlayabileceği,
- Kan şekeri kontrolünü iyileştirebildiği,
- Yağ metabolizmasını destekleyebildiği ifade ediliyor.
Sims, kadınların ısıya karşı erkeklerden farklı tepki verdiğini, vücudun önce damarları genişleterek ısıyı dağıttığını, bu sayede sıcak ortama daha rahat uyum sağladığını belirtiyor.
Haftada iki kez 10-15 dakikalık sauna seanslarının bile sağlık açısından olumlu etkiler oluşturabileceğini söyleyen uzman, düzenli egzersizle birlikte uygulandığında bu faydaların daha da artabileceğini ifade ediyor.
Buz banyoları son yılların en popüler sağlık trendlerinden biri olsa da herkes için aynı sonucu vermeyebilir. Özellikle kadınlarda fizyolojik tepkilerin erkeklerden farklı olabileceğine yönelik bilimsel bulgular giderek artıyor. Araştırmalar kesin bir sonuca ulaşmamış olsa da uzmanlar, kadınların kendi vücutlarını dinleyerek hareket etmeleri ve sağlık trendlerini uygulamadan önce bireysel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmaları gerektiğini vurguluyor.
Zendaya'nın sıcak duş tercihi ise görünen o ki yalnızca kişisel bir alışkanlık değil; bazı uzmanlara göre kadınlar için daha uygun bir seçenek de olabilir.