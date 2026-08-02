Zendaya'nın gizli kuralı ortaya çıktı! O trendi asla yapmıyor

Araştırmalar, kadın ve erkeklerin soğuğa farklı tepki verdiğini gösteriyor.

KADINLARDA AYNI ETKİYİ GÖSTERMEYEBİLİR

Egzersiz fizyoloğu ve beslenme bilimcisi Dr. Stacy Sims'e göre buz banyoları kadın ve erkek vücudunda aynı şekilde çalışmıyor.

Sims, kadınların soğuğa maruz kaldığında erkeklere göre çok daha güçlü bir stres tepkisi geliştirdiğini savunuyor. Ona göre bu durum metabolizmayı desteklemek yerine vücudu koruma moduna geçirerek beklenen faydaları azaltabiliyor.

Uzman, kadınların daha yüksek yağ oranına ve farklı bir ısı düzenleme mekanizmasına sahip olduğunu, bu nedenle erkeklerde görülen olumlu sonuçların kadınlarda aynı ölçüde ortaya çıkmayabileceğini belirtiyor.

Uzmanlar, soğuk terapinin herkes için aynı faydayı sağlamayabileceğini söylüyor.

BİLİM NE DİYOR?

Araştırmalar ise bu konuda henüz net bir sonuca ulaşmış değil. 2020 yılında yapılan bir çalışmada genç kadınlar ile erkeklerin kısa süreli soğuk maruziyetine verdikleri temel tepkiler arasında büyük fark bulunmadı. Ancak kadınlarda bazı hormonal ve metabolik değişimlerin daha belirgin olduğu görüldü.

2025 yılında yayımlanan başka bir araştırmada ise buz banyosunun erkeklerde uyku kalitesini artırdığı, kadınlarda ise benzer bir etkinin gözlenmediği bildirildi. Bu nedenle uzmanlar, kadınlar için buz banyosunun faydalarının hâlâ araştırılmaya devam ettiğini vurguluyor.