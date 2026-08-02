Sosyetenin tanınan isimlerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ’dan İtalya'da 2 milyon TL'lik düğün şıklığı

Mağazalardaki özel kota ve uzun bekleme listeleri nedeniyle, sıra beklemeden alınabilen ikinci el piyasasında bu gold swift deri çantaya 20 bin ila 30 bin dolar (yaklaşık 950 bin – 1 milyon 425 bin TL) değer biçiliyor.

YAKLAŞIK 2 MİLYON TL'LİK KOMBİN

Boynundaki göz alıcı pırlanta su yolu kolye ve takımındaki baget küpeler stile adeta kraliyet esintisi kattı.

Alkoçlar'ın taşıdığı bu yüksek karatlı pırlanta setin değerinin 10 bin dolar, yani ortalama 475 bin TL olduğu tahmin ediliyor. Alkoçlar, toplam değeri yaklaşık 2 milyon TL'yi bulan kombiniyle ikonik tarzını bir kez daha kanıtlamış oldu.