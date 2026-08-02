Sosyetenin tanınan isimlerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ’dan İtalya'da 2 milyon TL'lik düğün şıklığı
Cemiyet hayatının gözde çiftlerinden Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ, İtalya'daki masalsı bir düğünde boy gösterdi. İtalyan tasarımı elbisesini nadir bulunan lüks çanta ve pırlantalarla tamamlayan Alkoçlar, toplam değeri yaklaşık 2 milyon TL'yi bulan tarzıyla gecenin en çok konuşulan ismi oldu.
Cemiyet hayatının en beğenilen çiftlerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ ve Kaan Demirağ, İtalya'nın Como Gölü'nde gerçekleşen masalsı bir düğün törenine katıldı.
DÜĞÜNÜN EN ÇOK KONUŞULAN İSİMLERİ ARASINDA
Tarihi, Villa d'Este'nin göle nazır büyüleyici atmosferinde boy gösteren ünlü çift, şıklıklarıyla düğünün en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.
Alkoçlar'ın İtalyan esintili bu özel düğün stilinin toplam bedeli ise tam anlamıyla dudak uçuklattı.
AKDENİZ ESİNTİLİ İTALYAN TASARIMI ELBİSE
Sosyetik güzel, Como Gölü'nün Akdeniz ruhuna ve düğünün zarafetine uyum sağlamak için Akdeniz esintili İtalyan tasarımı bir elbise tercih etti.
Alkoçlar, 2 bin dolar yani yaklaşık 95 bin TL değerindeki bu elbiseyi dünyaca ünlü lüks markaların en ulaşılamaz parçalarıyla kombinleyerek lüksün sınırlarını zorladı.
ÖZEL KOTA VE UZUN BEKLEME LİSTELERİ
Kombinin en pahalı ve statü sembolü parçası, elindeki Hermès Kelly Pochette çanta oldu.
Mağazalardaki özel kota ve uzun bekleme listeleri nedeniyle, sıra beklemeden alınabilen ikinci el piyasasında bu gold swift deri çantaya 20 bin ila 30 bin dolar (yaklaşık 950 bin – 1 milyon 425 bin TL) değer biçiliyor.
YAKLAŞIK 2 MİLYON TL'LİK KOMBİN
Boynundaki göz alıcı pırlanta su yolu kolye ve takımındaki baget küpeler stile adeta kraliyet esintisi kattı.
Alkoçlar'ın taşıdığı bu yüksek karatlı pırlanta setin değerinin 10 bin dolar, yani ortalama 475 bin TL olduğu tahmin ediliyor. Alkoçlar, toplam değeri yaklaşık 2 milyon TL'yi bulan kombiniyle ikonik tarzını bir kez daha kanıtlamış oldu.
EVLİLİKLERİ PARMAKLA GÖSTERİLİYOR
Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ'ın evlilikleri cemiyet hayatında da parmakla gösteriliyor.