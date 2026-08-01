Gupse Özay 42. yaşını böyle kutladı: Paylaştığı fotoğraf ve not dikkat çekti

Oyunculuğunun yanı sıra senarist kimliğiyle de tanınan ve Deliha, Görümce, Eltilerin Savaşı, Yalan Dünya ile Lohusa gibi yapımlarla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Gupse Özay, 42. yaşına bastı. Ünlü oyuncu, yeni yaşını sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımla kutladı.

(Fotoğraflar Gupse Özay'ın Instagram hesabından alınmıştır.) "SENİ DE SEVİNÇLE KARŞILIYORUM" 42 yaşına giren Gupse Özay, yeni yaşına ait bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Fotoğrafın altına eklediği mesajla dikkat çeken ünlü oyuncu, gönderisine "42! Seni de sevinçle karşılıyorum ve gözlerinden öpüyorum canım benim" notunu düştü. Özay'ın bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum aldı.