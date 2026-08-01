Gupse Özay 42. yaşını böyle kutladı: Paylaştığı fotoğraf ve not dikkat çekti
Deliha, Görümce ve Lohusa gibi yapımlara imza atan Gupse Özay, 42. yaş gününde sosyal medyadan özel bir fotoğraf paylaştı. Özay'ın yeni yaş notu takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Oyunculuğunun yanı sıra senarist kimliğiyle de tanınan ve Deliha, Görümce, Eltilerin Savaşı, Yalan Dünya ile Lohusa gibi yapımlarla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Gupse Özay, 42. yaşına bastı. Ünlü oyuncu, yeni yaşını sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımla kutladı.
"SENİ DE SEVİNÇLE KARŞILIYORUM"
42 yaşına giren Gupse Özay, yeni yaşına ait bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Fotoğrafın altına eklediği mesajla dikkat çeken ünlü oyuncu, gönderisine "42! Seni de sevinçle karşılıyorum ve gözlerinden öpüyorum canım benim" notunu düştü. Özay'ın bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
2022 YILINDA KIZINI KUCAĞINA ALMIŞTI
Özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen başarılı oyuncu, 2020 yılında kendisi gibi oyuncu olan Barış Arduç ile nikah masasına oturmuştu. Çift, 2022 yılında dünyaya gelen kızları Jan Asya ile ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.
MERAK EDİLENLER
Gupse Özay kaç yaşına girdi?
Gupse Özay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 42 yaşına girdiğini duyurdu.
Gupse Özay doğum günü paylaşımında ne yazdı?
Gupse Özay paylaşımında, "42! Seni de sevinçle karşılıyorum ve gözlerinden öpüyorum canım benim" ifadelerini kullanmıştır.
Gupse Özay kiminle evli ve çocuğu var mı?
Gupse Özay, 2020 yılında oyuncu Barış Arduç ile evlenmiştir ve 2022 yılında dünyaya gelen Jan Asya adında bir kızları vardır.