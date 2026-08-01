"Dünyanın En Güzel Kızı" Thylane Blondeau Evlendi: 64 milyon dolarlık şatoda görkemli düğün

Çocukluk yıllarında Vogue dergisi tarafından "Dünyanın En Güzel Kızı" olarak tanımlanan Fransız model Thylane Blondeau, 2020 yılından beri birlikte olduğu DJ Ben Attal ile Paris'te evlendi. 25 yaşındaki ünlü model ile Ben Attal'ın Haziran'da gerçekleşen nikahının ardından bir süre sonra çift görkemli bir düğün yaptı.