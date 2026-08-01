"Dünyanın En Güzel Kızı" Thylane Blondeau Evlendi: 64 milyon dolarlık şatoda görkemli düğün
"Dünyanın En Güzel Kızı" olarak tanımlanan 25 yaşındaki Fransız model Thylane Blondeau, 2020 yılından beri birlikte olduğu DJ Ben Attal ile evlendi. Haziran'da kıyılan nikahın ardından 64 milyon dolarlık şatoda gerçekleşen düğün ve özel tasarım gelinlik gündem oldu.
Çocukluk yıllarında Vogue dergisi tarafından "Dünyanın En Güzel Kızı" olarak tanımlanan Fransız model Thylane Blondeau, 2020 yılından beri birlikte olduğu DJ Ben Attal ile Paris'te evlendi. 25 yaşındaki ünlü model ile Ben Attal'ın Haziran'da gerçekleşen nikahının ardından bir süre sonra çift görkemli bir düğün yaptı.
64 MİLYON DOLARLIK ŞATODA DÜĞÜN TÖRENİ
Paris'teki resmi nikahın ardından çift, kutlama için Fransa'nın güneyine geçti. Düğün töreni, bölgede yer alan ve yaklaşık 64 milyon dolar değerindeki Chateau Diter şatosunda gerçekleştirildi.
ÖZEL TASARIM GELİNLİK TERCİH ETTİ
25 yaşındaki Thylane Blondeau, düğün töreninde dünyaca ünlü bir marka tarafından kendisine özel olarak tasarlanmış dantelli ve balık kesim bir gelinlik tercih etti. Törenin ardından sosyal medya hesabından düğün fotoğraflarını yayımlayan ünlü model; uzun duvağını ve gelinliğinin ayrıntılarını takipçilerinin beğenisine sundu.
"SONSUZLUĞUN BAŞLADIĞI YER"
Düğünün ardından duygularını paylaşan Thylane Blondeau, paylaşımına "Hayallerimdeki gelinlik bana özel hazırlandı. Sonsuzluğun başladığı yer. Hayalimiz; sade, yumuşak, modern ve zamansız bir düğündü. Düğün planlayıcımız bunu hayal ettiğimizden bile güzel şekilde gerçeğe dönüştürdü." dedi.
MERAK EDİLENLER
Thylane Blondeau kiminle ve ne zaman evlendi?
Thylane Blondeau, 2020 yılından beri birlikte olduğu DJ Ben Attal ile Paris'te evlenmiş, Haziran'daki nikahın ardından düğün yapılmıştır.
Thylane Blondeau düğün sonrası paylaşımında ne söyledi?
Blondeau paylaşımında, "Hayallerimdeki gelinlik bana özel hazırlandı. Sonsuzluğun başladığı yer. Hayalimiz; sade, yumuşak, modern ve zamansız bir düğündü. Düğün planlayıcımız bunu hayal ettiğimizden bile güzel şekilde gerçeğe dönüştürdü." demiştir.
Thylane Blondeau'nun düğünü nerede gerçekleşti?
Düğün töreni Fransa'nın güneyinde yer alan ve yaklaşık 64 milyon dolar değerindeki Chateau Diter şatosunda yapılmıştır.