"Ömür boyu konser vermeye razıyım!" Şarkıcı Çelik'ten devlet hastanesine övgü yağmuru

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Gördüğü yüksek standarttaki bakımı öven Çelik, yönetime ve sağlık çalışanlarına olan teşekkürünü şu sözlerle aktardı:

Burası Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Özel hastane değil, devlet hastanesi. Bir vesileyle acilde yatan bir dostumu ziyarete geldim. Ben böyle iyi bakım, iyi personel, böyle hastalara ilgi gösterilen bir hastane görmedim. Bu hastanenin başhekimi kim, yönetim ekibi, personeli kim hiç bilmiyorum. Ne isterlerse emirlerine amadeyim. Hastanenin doktorundan başhekiminden en aşağıda çalışan personele kadar her şeye ömür boyu nöbetçi sanatçı gibi konser vermeye razıyım.