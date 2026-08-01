"Ömür boyu konser vermeye razıyım!" Şarkıcı Çelik'ten devlet hastanesine övgü yağmuru
Ünlü şarkıcı Çelik Erişçi, Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki dostunu ziyareti sırasında gördüğü hizmet ve ilgiden oldukça etkilendi. Devlet hastanesindeki sağlık çalışanlarına övgüler yağdıran sanatçı, "Ömür boyu nöbetçi sanatçı gibi konser vermeye razıyım" diyerek teşekkürlerini sundu.
Ünlü şarkıcı Çelik Erişçi, bir dostunu ziyaret etmek için gittiği Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karşılaştığı hizmet kalitesi karşısında hayranlığını gizleyemedi. Devlet hastanesindeki acil serviste doktorundan temizlik personeline kadar tüm çalışanların gösterdiği ilgiden son derece etkilenen ünlü sanatçı, memnuniyetini sosyal medya hesabından yayınladığı video ile dile getirdi.
Gördüğü yüksek standarttaki bakımı öven Çelik, yönetime ve sağlık çalışanlarına olan teşekkürünü şu sözlerle aktardı:
Burası Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Özel hastane değil, devlet hastanesi. Bir vesileyle acilde yatan bir dostumu ziyarete geldim. Ben böyle iyi bakım, iyi personel, böyle hastalara ilgi gösterilen bir hastane görmedim. Bu hastanenin başhekimi kim, yönetim ekibi, personeli kim hiç bilmiyorum. Ne isterlerse emirlerine amadeyim. Hastanenin doktorundan başhekiminden en aşağıda çalışan personele kadar her şeye ömür boyu nöbetçi sanatçı gibi konser vermeye razıyım.
SOSYAL MEDYADA TAKDİR TOPLADI
Sanatçının sağlık çalışanlarına yönelik bu samimi ve övgü dolu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Birçok kullanıcı Çelik'in fedakar sağlık personeline verdiği bu moral desteğini takdir ederken, mesai mefhumu gözetmeden çalışan sağlık çalışanlarına yönelik teşekkür mesajına binlerce destek yorumu geldi.