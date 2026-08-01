Kızı Maya'nın resmini mezarına bıraktı! MasterChef Eren'in eşinden yürek yakan veda: “Ne yazık artık babiş aramayacak...”
MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın evinde ölü bulunması sevenlerini yasa boğdu. Defin işlemlerinin ardından eşi Ecem Ruşitoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürekleri dağladı. Küçük kızı Maya'nın yaptığı resmi eşinin mezarına bırakan gözü yaşlı anne, "En saf vedalardan biri buydu" sözleriyle acısını dile getirdi.
MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu şef Eren Kaşıkçı'nın evindeki ani vefatı ailesini, sevenlerini ve tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğdu. Memleketi Tokat'ın Musullu köyünde toprağa verilen usta şefin ardından en acı veda eşi Ecem Ruşitoğlu'ndan geldi.
Defin işlemlerinin hemen sonrasında Kaşıkçı'nın mezarı başından paylaşım yapan Ruşitoğlu, küçük kızları Maya'nın babası için yaptığı resmi mezara bıraktıklarını belirterek şu yürek burkan ifadeleri kullandı:
Bugün seni toprağa emanet ettik... Mekânın huzur, yüreğimizdeki yerin daim olsun Can Eren. Maya'nın senin için yaptığı resmi de mezarına bıraktık. Belki de en saf vedalardan biri buydu...
"ARTIK 'BABİŞ' ARAMAYACAK..."
Vedasında acısını ve kızları Maya ile baş başa kaldıkları o büyük boşluğu tarif etmekte zorlanan Ecem Ruşitoğlu, sosyal medyada yayınladığı duygu dolu mesajında şu duygusal ifadeleri kullandı:
Yazacaklarımı şu an toparlayamıyorum ne yazsam eksik ama Maya'm ve ben hep seni konuşacağız anılarımızı, büyümemizi, Maya'nın yaşayacakları ilkleri hep bir kez de sana anlatacağız. Kapanmayacak yaralarımıza bir de bu eklendi. Daha çok tatil yapacaktınız Maya'mla sonmuş bilemedik... Maya'mın gözlerinde hep seni göreceğiz... Ne yazık artık babiş aramayacak. Seni çok seviyoruz... Hep dediğin gibi ne olursa olsun biz seninle hep akraba kalacağız. Yattığın yer nur, ruhun huzur dolsun, çok sevdiğin dervişlerin karşılasın seni. Cennetin en güzel köşesinde olsun makamın, başımız sağ olsun.
SON YOLCULUĞUNA MEMLEKETİNDE UĞURLANDI
İstanbul Sancaktepe Yenidoğan Cemevi'nde düzenlenen ilk törenin ardından Eren Kaşıkçı'nın cenazesi memleketi Tokat'a nakledildi. Merkeze bağlı Musullu köyüne getirilen Kaşıkçı, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında köy mezarlığında toprağa verildi. Sevenleri ve gastronomi dünyası, henüz genç yaşta hayata gözlerini yuman şampiyon şefin ardından yasa boğuldu.
MERAK EDİLENLER
Eren Kaşıkçı nerede toprağa verildi?
Eren Kaşıkçı, Sancaktepe Yenidoğan Cemevi'ndeki törenin ardından memleketi Tokat'ın merkeze bağlı Musullu köyü mezarlığında toprağa verilmiştir.
Eren Kaşıkçı'nın kesin ölüm nedeni belli oldu mu?
Eren Kaşıkçı'nın kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak otopsi incelemesinin ardından netleşecektir.