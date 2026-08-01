Kızı Maya'nın resmini mezarına bıraktı! MasterChef Eren'in eşinden yürek yakan veda: “Ne yazık artık babiş aramayacak...”

"ARTIK 'BABİŞ' ARAMAYACAK..."

Vedasında acısını ve kızları Maya ile baş başa kaldıkları o büyük boşluğu tarif etmekte zorlanan Ecem Ruşitoğlu, sosyal medyada yayınladığı duygu dolu mesajında şu duygusal ifadeleri kullandı:

Yazacaklarımı şu an toparlayamıyorum ne yazsam eksik ama Maya'm ve ben hep seni konuşacağız anılarımızı, büyümemizi, Maya'nın yaşayacakları ilkleri hep bir kez de sana anlatacağız. Kapanmayacak yaralarımıza bir de bu eklendi. Daha çok tatil yapacaktınız Maya'mla sonmuş bilemedik... Maya'mın gözlerinde hep seni göreceğiz... Ne yazık artık babiş aramayacak. Seni çok seviyoruz... Hep dediğin gibi ne olursa olsun biz seninle hep akraba kalacağız. Yattığın yer nur, ruhun huzur dolsun, çok sevdiğin dervişlerin karşılasın seni. Cennetin en güzel köşesinde olsun makamın, başımız sağ olsun.