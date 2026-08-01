"Babamızı kaybettik..." Usta Oyuncu Can Kolukısa vefat etti! Acı haberi ailesi böyle duyurdu

Türk sineması ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Can Kolukısa, 92 yaşında hayatını kaybetti. 'Kapıcılar Kralı', 'Züğürt Ağa' ve 'Selamsız Bandosu' gibi sinema tarihimize damga vuran birçok unutulmaz yapımda canlandırdığı karakterlerle hafızalarda iz bırakan usta sanatçının vefatı sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğdu.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.) "BABAMIZI KAYBETTİK" Acı haberi usta oyuncunun ailesi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuru ile paylaştı. Kolukısa'nın hesabından yayınlanan mesajda tırnak içi ifadelere şu sözlerle yer verildi: Babamızı kaybettik. Devri daim olsun. Cenaze bilgileri daha sonra duyurulacaktır.