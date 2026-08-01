"Babamızı kaybettik..." Usta Oyuncu Can Kolukısa vefat etti! Acı haberi ailesi böyle duyurdu
Kapıcılar Kralı ve Züğürt Ağa gibi efsane filmlerin usta oyuncusu Can Kolukısa 92 yaşında vefat etti. Acı haberi ailesi sosyal medya üzerinden duyurdu.
Türk sineması ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Can Kolukısa, 92 yaşında hayatını kaybetti. 'Kapıcılar Kralı', 'Züğürt Ağa' ve 'Selamsız Bandosu' gibi sinema tarihimize damga vuran birçok unutulmaz yapımda canlandırdığı karakterlerle hafızalarda iz bırakan usta sanatçının vefatı sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğdu.
"BABAMIZI KAYBETTİK"
Acı haberi usta oyuncunun ailesi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuru ile paylaştı. Kolukısa'nın hesabından yayınlanan mesajda tırnak içi ifadelere şu sözlerle yer verildi:
Babamızı kaybettik. Devri daim olsun. Cenaze bilgileri daha sonra duyurulacaktır.
EKRANLARIN VE BEYAZ PERDENİN UNUTULMAZ YÜZÜ
Sinemanın yanı sıra pek çok başarılı televizyon projesinde de rol alan Can Kolukısa; 'Asmalı Konak', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Gibi' ve 'İnci Taneleri' gibi dizilerde seyirci karşısına çıkmıştı. Sanatçı son olarak 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinde rol alarak meslek hayatını başarıyla sürdürmüştü.
Can Kolukısa kaç yaşında ve neden vefat etti?
Usta oyuncu Can Kolukısa 92 yaşında hayatını kaybetmiştir.
Can Kolukısa hangi filmlerde oynamıştı?
Usta sanatçı 'Kapıcılar Kralı', 'Züğürt Ağa' ve 'Selamsız Bandosu' gibi Türk sinemasının klasikleşmiş yapımlarında rol almıştır.