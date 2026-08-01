Bahar Candan’dan şaşırtan yanıt! “Nihal Candan'ın hayatı film olsaydı kim oynardı?” soruna o ismi işaret etti
Ablası Nihal Candan'ın vefatının ardından zor günler geçiren Bahar Candan, katıldığı etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Candan'ın “Ablanızın hayatı film olsa kimin oynamasını isterdiniz?” sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti. Candan ünlü oyuncuyu işaret etti.
Bir moda programıyla geniş kitleler tarafından tanınan ve anoreksiya nervoza nedeniyle 20 Haziran 2025'te hayatını kaybeden Nihal Candan, kardeşi Bahar Candan tarafından anılmaya devam ediyor. Ablasının vefatının ardından zor günler geçiren ve yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Bahar Candan, katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"ABLAMI DEMET ÖZDEMİR OYNASIN"
Candan'ın "Ablanızın hayatı film olsa kimin oynamasını isterdiniz?" sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti. Candan, başrol için Demet Özdemir ismini verdi.
Candan açıklamasında, "Ablamın hayatındaki partneri çok matah bir adam değildi. Olacaksa en iyi kötü karakteri oynayan kimse o olsun." ifadelerini kullandı.
HASTANEDE YAŞANANLARI ANLATMIŞTI
Ablasının vefatı sonrası yayınladığı bir videodaki ifadeleriyle dikkat çeken Bahar Candan, hastane sürecine dair açıklamalarda bulunmuştu. Candan, ablası için "Hastanede sürekli duş alıyor, güneş kremi sürüyordu son ana kadar. Son ana kadar kocasını bekledi. Gözü sürekli kocasını aradı." şeklinde konuşmuştu.
Açıklamalarının devamında sitemini dile getiren Candan, "Gözü kapıda kaldı. Kocasını hep bekledi gelir diye. O bu sırada kültürsüz bir kadınla tatil yaptı." ifadelerini kullanmıştı.
MERAK EDİLENLER
Nihal Candan ne zaman ve neden hayatını kaybetti?
Nihal Candan, uzun süre mücadele ettiği anoreksiya nervoza rahatsızlığı nedeniyle 20 Haziran 2025'te hayatını kaybetmiştir.
Bahar Candan ablasının hayatı film olursa kimin oynamasını istedi?
Bahar Candan, ablası Nihal Candan'ın hayatı film olduğu takdirde kendisini Demet Özdemir'in canlandırmasını istediğini belirtmiştir.
Bahar Candan ablasının partneri hakkında ne söyledi?
Candan, ablasının hayatındaki partner için "Çok matah bir adam değildi. Olacaksa en iyi kötü karakteri oynayan kimse o olsun." ifadesini kullanmıştır.