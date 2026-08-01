Bahar Candan’dan şaşırtan yanıt! “Nihal Candan'ın hayatı film olsaydı kim oynardı?” soruna o ismi işaret etti

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Nihal Candan ne zaman ve neden hayatını kaybetti?

Nihal Candan, uzun süre mücadele ettiği anoreksiya nervoza rahatsızlığı nedeniyle 20 Haziran 2025'te hayatını kaybetmiştir.

Bahar Candan ablasının hayatı film olursa kimin oynamasını istedi?

Bahar Candan, ablası Nihal Candan'ın hayatı film olduğu takdirde kendisini Demet Özdemir'in canlandırmasını istediğini belirtmiştir.

Bahar Candan ablasının partneri hakkında ne söyledi?

Candan, ablasının hayatındaki partner için "Çok matah bir adam değildi. Olacaksa en iyi kötü karakteri oynayan kimse o olsun." ifadesini kullanmıştır.