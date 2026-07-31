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Dominik'teki feci kazanın ardından ilk adımlar: Yürütece başlayan Stavros Floros son halini paylaştı!

Dominik Cumhuriyeti'ndeki talihsiz tekne kazasında bir bacağı ampute edilen Survivor Yunanistan şampiyonu Stavros Floros, ülkesindeki rehabilitasyon sürecinden ilk görüntülerini paylaştı.

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Dominik'teki feci kazanın ardından ilk adımlar: Yürütece başlayan Stavros Floros son halini paylaştı!

Survivor Yunanistan şampiyonu Stavros Floros, Dominik Cumhuriyeti'nde çekimler sırasında geçirdiği feci kazanın ardından tedavisine devam ediyor. Denizde zıpkınla avlandığı esnada sürat teknesinin çarpması sonucu ağır yaralanan ve geçirdiği ameliyatla bir bacağı ampute edilen Floros, ülkesine dönerek rehabilitasyon sürecine başladı.

Dominik'teki feci kazanın ardından ilk adımlar: Yürütece başlayan Stavros Floros son halini paylaştı!-2

Yaklaşık iki aylık zorlu hastane sürecini geride bırakan genç sporcu, evinde gerçekleştirdiği fizik tedavi çalışmalarından bir kesiti sosyal medya hesabından paylaştı.

Dominik'teki feci kazanın ardından ilk adımlar: Yürütece başlayan Stavros Floros son halini paylaştı!-3

Yürüteç desteğiyle yeniden adım atmaya başlayan Floros, paylaşımına "İlerleme kaydetmeye devam ediyorum" notunu düştü.

Dominik'teki feci kazanın ardından ilk adımlar: Yürütece başlayan Stavros Floros son halini paylaştı!-4

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Stavros Floros bacağını nasıl kaybetti?

Survivor Yunanistan şampiyonu Stavros Floros, Dominik'te zıpkınla avlandığı sırada bir sürat teknesinin kendisine çarpması sonucu ağır yaralanmış ve ameliyatla bacağı ampute edilmiştir.

Stavros Floros'un son sağlık durumu nasıl?

Ülkesi Yunanistan'a dönen Floros, evinde yürüteç desteğiyle fizik tedavi görmekte ve yeniden yürümeye başlamaktadır.

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