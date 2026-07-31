Dominik'teki feci kazanın ardından ilk adımlar: Yürütece başlayan Stavros Floros son halini paylaştı!

Survivor Yunanistan şampiyonu Stavros Floros, Dominik Cumhuriyeti'nde çekimler sırasında geçirdiği feci kazanın ardından tedavisine devam ediyor. Denizde zıpkınla avlandığı esnada sürat teknesinin çarpması sonucu ağır yaralanan ve geçirdiği ameliyatla bir bacağı ampute edilen Floros, ülkesine dönerek rehabilitasyon sürecine başladı.