Oyuncu Yasemin Yazıcı'dan akademik başarı: Liverpool Üniversitesi'nden ödül aldı
Oyuncu Yasemin Yazıcı, Liverpool Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans Programı kapsamında hazırladığı tez çalışmasıyla "Yılın Tezi" ödülünü kazandığını duyurdu. Yüksek lisans eğitimini "Distinction"(Üstün Başarı) derecesiyle tamamlayan Yazıcı, süreçte yaşadıklarını aktardı.
Oyuncu Yasemin Yazıcı, akademik alandaki yüksek lisans eğitimini tamamladığını açıkladı. Yazıcı, Liverpool Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans Programı kapsamında hazırladığı tez çalışmasının "Yılın Tezi" seçildiğini duyurdu.
Yüksek lisans programını yüksek başarı derecesini ifade eden "Distinction" ile bitiren oyuncu, eğitim sürecini ve mezuniyet durumunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
"İYİ Kİ PES ETMEMİŞİM"
Oyunculuk projeleri ile akademik çalışmalarını birlikte yürüttüğünü belirten Yasemin Yazıcı, sosyal medya paylaşımında çalışma sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Sayısız uykusuz gece, son teslim tarihleri, tez düzeltmeleri, dizi-film setleri, tükenmişlik ve yetersizlik hissi... Ama sonunda psikoloji yüksek lisansı, 'Distinction', 'Yılın Tezi' ödülü. İyi ki pes etmemişim.
Başarısını takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu yüzlerce tebrik mesajı aldı.
MERAK EDİLENLER
Yasemin Yazıcı hangi üniversitede yüksek lisans yaptı?
Yasemin Yazıcı, Liverpool Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans Programı'nı tamamlamıştır.
Yasemin Yazıcı'nın tezi hangi ödülü aldı?
Hazırladığı tez çalışması Liverpool Üniversitesi tarafından "Yılın Tezi" seçilmiştir.
Yasemin Yazıcı yüksek lisansını hangi dereceyle bitirdi?
Yazıcı, yüksek lisans programını "Distinction" derecesiyle bitirmiştir.