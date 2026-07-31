SAHNEDE DUYGUSAL VE ESPRİLİ AÇIKLAMALAR

Doğum gününü kutlayan seyircilerine teşekkür eden Yıldız Tilbe, zamanın geçmesine dair hislerini ve yaş ilerledikçe yaşadığı yavaşlamayı şu sözlerle ifade etti:

İyi ki doğmuşum. Aslında gücüme gidiyor azalıyor ya zamanım. Yaşım ilerledikçe kafam bozuluyor kutlarken. 60'ım ama bir taşım Allah'a bin şükür. Valla hiç bakmıyorum kendime, bir aynada bakıyorum. İnsan yavaşlıyor yaşı ilerledikçe. 30'unda gibi olmuyor. Telefonun şarjı var ama dolu değil gibi.