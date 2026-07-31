Yıllar geçiyor ama o hiç değişmiyor! Harbiye'de doğum gününü kutlayan Yıldız Tilbe’den 60 yaş itirafı!
Harbiye konserinde hayranlarının doğum günü sürpriziyle karşılaşan Yıldız Tilbe, 60 yaşına basmasıyla ilgili esprili açıklamalarda bulundu. Ünlü sanatçı, yaş aldıkça yavaşladığını belirterek hissettiklerini kendine has benzetmesiyle aktardı.
Türk müziğinin kendine özgü tarzıyla öne çıkan isimlerinden Yıldız Tilbe, Harbiye'de gerçekleştirdiği konserinde hayranlarının doğum günü sürpriziyle karşılaştı. Sahnede duygusal anlar yaşayan ünlü sanatçı, 60 yaşına basmasıyla birlikte geçen yılların kendisinde bıraktığı etkileri dinleyicileriyle paylaştı.
Yaş almanın getirdiği fiziki ve ruhsal değişimlerden bahseden Tilbe, sahnede yaptığı esprili açıklamalar ve kendine has benzetmeleriyle konseri izleyenlere neşeli anlar yaşattı.
SAHNEDE DUYGUSAL VE ESPRİLİ AÇIKLAMALAR
Doğum gününü kutlayan seyircilerine teşekkür eden Yıldız Tilbe, zamanın geçmesine dair hislerini ve yaş ilerledikçe yaşadığı yavaşlamayı şu sözlerle ifade etti:
İyi ki doğmuşum. Aslında gücüme gidiyor azalıyor ya zamanım. Yaşım ilerledikçe kafam bozuluyor kutlarken. 60'ım ama bir taşım Allah'a bin şükür. Valla hiç bakmıyorum kendime, bir aynada bakıyorum. İnsan yavaşlıyor yaşı ilerledikçe. 30'unda gibi olmuyor. Telefonun şarjı var ama dolu değil gibi.
"TELEFONUN ŞARJI VAR AMA DOLU DEĞİL GİBİ"
Sanatçının zamanın geçişine ilişkin yaptığı "Telefonun şarjı var ama dolu değil gibi" benzetmesi salondakileri güldürdü. Yaş aldıkça insanın yavaşladığını ve 30'lu yaşlardaki enerjinin kalmadığını belirten Tilbe, her şeye rağmen durumunu esprili bir dille özetleyerek konserine devam etti.
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Yıldız Tilbe kaç yaşına bastı?
Yıldız Tilbe, Harbiye konserindeki doğum günü kutlamasında 60 yaşına bastığını belirtmiştir.
Yıldız Tilbe Harbiye konserinde ne söyledi?
Yaş almasıyla ilgili esprili açıklamalar yapan Tilbe, "60'ım ama bir taşım" ve "Telefonun şarjı var ama dolu değil gibi" ifadelerini kullanmıştır.