Ceylan'ın son hali sosyal medyayı ikiye böldü: Görenler tanımakta zorlandı
Müzik kariyerine çocuk yaşlarda başlayan ve 'Küçük Ceylan' olarak tanınan Ceylan Avcı, estetik müdahaleler sonrası bambaşka bir görünüme kavuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcının son halini takipçileri tanımakta güçlük çekti.
Müzik dünyasına çocuk yaşlarda adım atan ve hafızalara 'Küçük Ceylan' olarak kazınan Ceylan Avcı, kariyeri kadar yaşadığı görsel değişimle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan şarkıcı, son haliyle takipçilerini şaşırttı.
Geçirdiği estetik operasyonlar ve sık sık yenilediği imajıyla gündeme gelen Ceylan, bu kez bambaşka bir görünüme büründü.
ESTETİK TARTIŞMALARI VE İMAJ DEĞİŞİMİ
Instagram'da 643 bin takipçisi bulunan Ceylan Avcı, yeni halini takipçileriyle paylaştı. Ünlü ismin son halini gören sevenleri, şarkıcıyı tanımakta güçlük çekti.
Estetik müdahaleler sonrası yaşadığı büyük değişim dikkat çekerken, Ceylan daha önce estetikle ilgili eleştirilere şu sözlerle yanıt vermişti:
"Sokakta görenler 'Televizyondaki gibi değilsin, botoks yaptırma' diyor. Botoks şişirmez, dolgu şişirir. Asla dolgu yaptırmıyorum"
KÜÇÜK CEYLAN'IN DÖNÜŞÜMÜ
Ceylan'ın estetik operasyonlar ve imaj çalışmaları sonrası yaşadığı dönüşüm, hayranları arasında farklı yorumlara neden oluyor. Bazı takipçileri yeni halini beğenirken, bazıları ise 'Küçük Ceylan' dönemindeki halini özlediklerini dile getiriyor.
MERAK EDİLENLER
Ceylan Avcı'nın eski lakabı nedir?
Ceylan Avcı, çocuk yaşlarda müzik kariyerine başladığı için 'Küçük Ceylan' olarak tanınmaktadır.
Ceylan Avcı estetik yaptırdı mı?
Evet, Ceylan Avcı'nın estetik operasyonlar geçirdiği ve bu nedenle görünümünde büyük değişimler olduğu bilinmektedir.
Ceylan Avcı'nın sosyal medyada ne kadar takipçisi var?
Ceylan Avcı'nın Instagram'da güncel olarak 643 bin takipçisi bulunmaktadır.