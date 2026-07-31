Ceylan'ın son hali sosyal medyayı ikiye böldü: Görenler tanımakta zorlandı

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Ceylan Avcı'nın eski lakabı nedir?

Ceylan Avcı, çocuk yaşlarda müzik kariyerine başladığı için 'Küçük Ceylan' olarak tanınmaktadır.

Ceylan Avcı estetik yaptırdı mı?

Evet, Ceylan Avcı'nın estetik operasyonlar geçirdiği ve bu nedenle görünümünde büyük değişimler olduğu bilinmektedir.

Ceylan Avcı'nın sosyal medyada ne kadar takipçisi var?

Ceylan Avcı'nın Instagram'da güncel olarak 643 bin takipçisi bulunmaktadır.