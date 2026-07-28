Hastane odasından "Son inşallah" dedi: Aslı Bekiroğlu 8. kez ameliyat masasında

Sürecin manevi yönüne dikkat çeken Bekiroğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

Bu süreç bana sağlıkla ilgili çok şey öğretti. Her şeyin bir anda elinizden gidebileceğini gördüm. Dış güzellik ve sosyal medyadaki görünürlüğün ne kadar geçici olduğunu fark ettim. Beni Allah'a daha da yakınlaştırdı. Daha huzurlu ve manevi yönü güçlü bir insan olmamı sağladı.