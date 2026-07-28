Hastane odasından "Son inşallah" dedi: Aslı Bekiroğlu 8. kez ameliyat masasında
Sağlık sorunları nedeniyle zorlu bir süreçten geçen oyuncu Aslı Bekiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sekizinci kez ameliyat olacağını duyurdu.
Bir süredir sağlık problemleriyle boğuşan oyuncu Aslı Bekiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sekizinci defa ameliyat olacağını duyurdu. Geçmişte yaşadığı komplikasyonlar sebebiyle üst üste operasyonlar geçiren ünlü isim, tedavi sürecindeki son durumu takipçileriyle paylaştı.
HASTANE ODASINDAN "SON İNŞALLAH" MESAJI
Tedavi gördüğü hastane odasından çekildiği bir kareyi sosyal medya hesabında yayınlayan Bekiroğlu, fotoğrafın altına "Son inşallah" notunu ekledi. Oyuncunun bu paylaşımı, kısa süre içerisinde sevenlerinden ve takipçilerinden yoğun bir destek ile geçmiş olsun mesajı aldı.
İLK OPERASYONDAKİ KOMPLİKASYON HAYATINI DEĞİŞTİRDİ
Bekiroğlu'nun uzun süredir devam eden sağlık mücadelesi, rahmindeki miyomun alınması amacıyla geçirdiği ilk ameliyata dayanıyor. Bu operasyon esnasında bağırsağının kesilmesi üzerine ciddi komplikasyonlar yaşayan ünlü oyuncu, ardından zorlu bir tedavi sürecine girdi. Geçmişte iki defa ölümden döndüğünü belirten Bekiroğlu, son olarak nisan ayında yedinci kez ameliyat masasına yatmıştı.
"BENİ ALLAH'A DAHA DA YAKINLAŞTIRDI"
Katıldığı bir programda yaşadığı bu ağır sürecin hayatındaki etkilerini paylaşan Aslı Bekiroğlu, hem fiziksel hem de ruhsal anlamda büyük bir değişim geçirdiğini ifade etmişti.
Sağlığın önemini bu süreçte çok daha iyi kavradığını vurgulayan oyuncu, dış görünüş ile sosyal medyadaki popülaritenin geçici olduğunu anladığını dile getirmişti.
Sürecin manevi yönüne dikkat çeken Bekiroğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:
Bu süreç bana sağlıkla ilgili çok şey öğretti. Her şeyin bir anda elinizden gidebileceğini gördüm. Dış güzellik ve sosyal medyadaki görünürlüğün ne kadar geçici olduğunu fark ettim. Beni Allah'a daha da yakınlaştırdı. Daha huzurlu ve manevi yönü güçlü bir insan olmamı sağladı.