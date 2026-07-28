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"Low cortisol life" notuyla paylaştı: Yaren Güldiken'in bikinili tatil paylaşımı gündem oldu

Uzak Şehir dizisinde Pakize karakterini canlandıran Yaren Güldiken, tatilinden kareleri “Low cortisol life (düşük kortizollü yaşam)” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

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"Low cortisol life" notuyla paylaştı: Yaren Güldiken'in bikinili tatil paylaşımı gündem oldu

Uzak Şehir dizisinde Pakize karakteriyle yer alan oyuncu Yaren Güldiken, sosyal medya hesabından tatil anlarını içeren bir fotoğraf serisi paylaştı.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Bahçede elinde kitapla dinlendiği anlardan gün batımı manzarasına ve keyifli anlarına kadar pek çok kareye yer veren oyuncu, paylaşımına "Low cortisol life (düşük kortizollü yaşam)" notunu düştü.

"Low cortisol life" notuyla paylaştı: Yaren Güldiken'in bikinili tatil paylaşımı gündem oldu-3

POPÜLER AKIMA GÖNDERME YAPTI

Son dönemde sosyal medyada öne çıkan bu ifade, stresi azaltmayı ve daha sakin, dengeli bir yaşam tarzını benimsediğini simgeliyor. Güldiken'in bu tatil serisi kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum topladı.

"Low cortisol life" notuyla paylaştı: Yaren Güldiken'in bikinili tatil paylaşımı gündem oldu-4

Takipçileri fotoğraflara "Tam bir yaz modu", "Huzur dolu" ve "Doğallığın çok güzel" şeklinde yorumlar yaptı.

"Low cortisol life" notuyla paylaştı: Yaren Güldiken'in bikinili tatil paylaşımı gündem oldu-5

ÖZEL HAYATIYLA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Yaren Güldiken'in özel hayatı da takipçileri tarafından merak ediliyor. Oyuncu, Uzak Şehir dizisindeki rol arkadaşı Alper Çankaya ile birlikte olduğunu sezon finalinin ardından yaptığı paylaşımlarla duyurmuştu.

"Low cortisol life" notuyla paylaştı: Yaren Güldiken'in bikinili tatil paylaşımı gündem oldu-6

MERAK EDİLENLER

Yaren Güldiken Uzak Şehir dizisinde hangi rolü oynuyor?

Yaren Güldiken, Uzak Şehir dizisinde Pakize karakterini canlandırmaktadır.

Yaren Güldiken'in paylaşımındaki "low cortisol life" ne anlama geliyor?

Sosyal medyada popüler olan bu ifade, stresi azaltmayı ve daha sakin, dengeli bir yaşam tarzını ifade etmektedir.

Yaren Güldiken'in sevgilisi kimdir?

Yaren Güldiken, Uzak Şehir dizisindeki rol arkadaşı Alper Çankaya ile ilişki yaşadığını sezon finali sonrasında ilan etmiştir.

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