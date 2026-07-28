"Low cortisol life" notuyla paylaştı: Yaren Güldiken'in bikinili tatil paylaşımı gündem oldu

Bahçede elinde kitapla dinlendiği anlardan gün batımı manzarasına ve keyifli anlarına kadar pek çok kareye yer veren oyuncu, paylaşımına "Low cortisol life (düşük kortizollü yaşam)" notunu düştü.

POPÜLER AKIMA GÖNDERME YAPTI

Son dönemde sosyal medyada öne çıkan bu ifade, stresi azaltmayı ve daha sakin, dengeli bir yaşam tarzını benimsediğini simgeliyor. Güldiken'in bu tatil serisi kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum topladı.