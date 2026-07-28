Alman sosyetesi İstanbul'da buluştu: Fackelmann’dan 2 gün 2 gece süren 700 bin euroluk kutlama
Alman iş insanı Alexander Fackelmann ve eşi Seval Fackelmann, dostları için İstanbul Boğazı'nda 2 gün 2 gece süren özel bir doğum günü kutlaması gerçekleştirdi. Toplam 700 bin Euro harcandığı öğrenilen organizasyona Alman cemiyet hayatının ünlü isimleri katıldı.
2025 yılında 476 milyon euroluk ciroya ulaşan Almanya'nın dev şirketlerinden birinin sahibi olan iş insanı Alexander Fackelmann ve eşi Seval Fackelmann, İstanbul'da özel bir doğum günü partisi düzenledi. Çift, Alman cemiyet hayatından arkadaşlarını Boğaz'da bir araya getirerek unutulmaz bir organizasyona imza attı. Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre, 150 davetlinin katıldığı ve toplam 700 bin euro harcandığı öğrenilen kutlama 2 gün 2 gece sürdü.
TÜRK BAYRAĞININ RENKLERİNDEN İLHAM ALINDI
Fackelmann çifti, konsept dâhilinde davetlilerin ilk gün kırmızı, ikinci gün ise beyaz kıyafetler giymesini talep etti. İlk akşam tüm davetliler kırmızı elbiseleriyle lüks tekneler vasıtasıyla Boğaz turu yaptıktan sonra parti için özel olarak kapatılan mekâna geçiş yaptı. İkinci akşam ise beyaz konseptle devam eden gecede Kanadalı şarkıcı Anna Maria Kaufmann sahne aldı.
ÜNLÜ İSİMLER KONUKLAR ARASINDAYDI
Kutlamaya katılan 150 davetli, Boğaz manzaralı lüks bir otelde misafir edildi. Konuklar arasında Alman sporcu Stefan Blöcher, oyuncu Verona Pooth, manken Karelea Rothschild ve modacı Atıl Kutoğlu gibi tanınmış isimler yer aldı.
MISIR ÇARŞISI'NDAN ÖZEL HEDİYELER
Alexander Fackelmann, organizasyon kapsamında davetlilere Türkiye'ye özgü hediyeler de takdim etti. Mısır Çarşısı'ndan temin edilen Türk lokumu, Türk kahvesi ve cezve takımları konuklara hediye edildi.
MERAK EDİLENLER
Alexander Fackelmann kimdir?
Alexander Fackelmann, 2025 verilerine göre 476 milyon Euro ciro yapan Almanya'nın büyük şirketlerinden birinin sahibi olan Alman iş insanıdır.
Doğum günü partisi nerede ve kaç gün yapıldı?
Kutlama İstanbul Boğazı'nda, lüks tekneler ve Boğaz manzaralı otel konaklaması eşliğinde 2 gün 2 gece sürmüştür.
Kutlamanın maliyeti ne kadar oldu?
Organizasyon için toplamda 700 bin euro harcandığı öğrenilmiştir.