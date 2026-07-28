Alman sosyetesi İstanbul'da buluştu: Fackelmann’dan 2 gün 2 gece süren 700 bin euroluk kutlama

2025 yılında 476 milyon euroluk ciroya ulaşan Almanya'nın dev şirketlerinden birinin sahibi olan iş insanı Alexander Fackelmann ve eşi Seval Fackelmann, İstanbul'da özel bir doğum günü partisi düzenledi. Çift, Alman cemiyet hayatından arkadaşlarını Boğaz'da bir araya getirerek unutulmaz bir organizasyona imza attı. Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre, 150 davetlinin katıldığı ve toplam 700 bin euro harcandığı öğrenilen kutlama 2 gün 2 gece sürdü.

(Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

TÜRK BAYRAĞININ RENKLERİNDEN İLHAM ALINDI

Fackelmann çifti, konsept dâhilinde davetlilerin ilk gün kırmızı, ikinci gün ise beyaz kıyafetler giymesini talep etti. İlk akşam tüm davetliler kırmızı elbiseleriyle lüks tekneler vasıtasıyla Boğaz turu yaptıktan sonra parti için özel olarak kapatılan mekâna geçiş yaptı. İkinci akşam ise beyaz konseptle devam eden gecede Kanadalı şarkıcı Anna Maria Kaufmann sahne aldı.

ÜNLÜ İSİMLER KONUKLAR ARASINDAYDI

Kutlamaya katılan 150 davetli, Boğaz manzaralı lüks bir otelde misafir edildi. Konuklar arasında Alman sporcu Stefan Blöcher, oyuncu Verona Pooth, manken Karelea Rothschild ve modacı Atıl Kutoğlu gibi tanınmış isimler yer aldı.