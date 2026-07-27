Mısır tatili sonrası Arnavutköy'de balıkçı! Ahu Yağtu İle Bora Cengiz'in baş başa yemeği

Doğan Savaş'ın haberine göre kısa bir selamlaşmanın ardından çift, yemeklerine ve sohbetlerine kaldıkları yerden devam etti.

Bir balıkçıda baş başa yemek yiyen çiftin koyu sohbeti dikkat çekti. Basın mensuplarını fark eden Yağtu, gazetecilere gülümseyerek selam verdi.

Ahu Yağtu ve Bora Cengiz'in Mısır tatili (Fotoğraf sosyal medyadan alınmıştır.)

ÜNLÜ AŞIKLARIN MISIR TATİLİ

Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, geçtiğimiz günlerde çıktıkları tatilden kareler paylaşarak gündem olmuştu. Oyuncu Ahu Yağtu, 48. yaş gününü sevgilisi Bora Cengiz ile çıktığı Mısır tatilinde kutladı.

Gözlerden uzak sürdürdükleri ilişkilerinde romantik anlar yaşayan çift, sahilde at bindi, havuza girdi ve doğum günü kutlaması yaptı. Yağtu, tatilden paylaştığı fotoğraflara "Muhteşem bir doğum günü ve harika bir tatildi. Teşekkürler." notunu ekledi.