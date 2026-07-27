CANLI YAYIN
Geri

Mısır tatili sonrası Arnavutköy'de balıkçı! Ahu Yağtu İle Bora Cengiz'in baş başa yemeği

Geçtiğimiz günlerde Mısır'da doğum günü kutlayan oyuncu Ahu Yağtu ile kendisinden 12 yaş küçük sevgilisi Bora Cengiz, Arnavutköy'deki bir balıkçıda görüntülendi. Baş başa yemek yiyen romantik çift, basın mensuplarına tebessüm ederek sohbetlerine kaldıkları yerden devam etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Mısır tatili sonrası Arnavutköy'de balıkçı! Ahu Yağtu İle Bora Cengiz'in baş başa yemeği

Ahu Yağtu, önceki gün kendisinden 12 yaş küçük sevgilisi Bora Cengiz ile Arnavutköy'de objektiflere yansıdı.

Ahu Yağtu ve Bora Cengiz'in balıkçıda yemek yediği anlar (Fotoğraf Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)Ahu Yağtu ve Bora Cengiz'in balıkçıda yemek yediği anlar (Fotoğraf Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

BALIKÇIDA KOYU SOHBET

Bir balıkçıda baş başa yemek yiyen çiftin koyu sohbeti dikkat çekti. Basın mensuplarını fark eden Yağtu, gazetecilere gülümseyerek selam verdi.

Doğan Savaş'ın haberine göre kısa bir selamlaşmanın ardından çift, yemeklerine ve sohbetlerine kaldıkları yerden devam etti.

Ahu Yağtu ve Bora Cengiz'in Mısır tatili (Fotoğraf sosyal medyadan alınmıştır.)Ahu Yağtu ve Bora Cengiz'in Mısır tatili (Fotoğraf sosyal medyadan alınmıştır.)

ÜNLÜ AŞIKLARIN MISIR TATİLİ

Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, geçtiğimiz günlerde çıktıkları tatilden kareler paylaşarak gündem olmuştu. Oyuncu Ahu Yağtu, 48. yaş gününü sevgilisi Bora Cengiz ile çıktığı Mısır tatilinde kutladı.

Gözlerden uzak sürdürdükleri ilişkilerinde romantik anlar yaşayan çift, sahilde at bindi, havuza girdi ve doğum günü kutlaması yaptı. Yağtu, tatilden paylaştığı fotoğraflara "Muhteşem bir doğum günü ve harika bir tatildi. Teşekkürler." notunu ekledi.

Mehmet Güreli, 40 yıldır manevi kızı olan oyuncu Görkem Yeltan'ı mahkeme kararıyla evlat edindi
SONRAKİ HABER

40 yıllık manevi baba-kız ilişkisi gerçek oldu
Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler