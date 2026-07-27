Mehmet Güreli, 40 yıldır manevi kızı olan oyuncu Görkem Yeltan'ı mahkeme kararıyla evlat edindi
Müzisyen Mehmet Güreli, zor zamanlarında hep yanında olan manevi kızı Görkem Yeltan'ı evlat edinmek için dava açtı. 40 yıldır baba-kız ilişkisini sürdüren Güreli, 49 yaşındaki Yeltan'ın gerçek kızı olmasını istedi. Mahkeme, Güreli'nin bu talebini kabul etti.
Müzisyen ve yazar Mehmet Güreli (77), oyuncu ve yazar Görkem Yeltan (49) ile 40 yıldır manevi olarak baba kız ilişkisi sürdürüyordu. Güreli manevi kızı olarak gördüğü oyuncu ile ilk olarak yolları Yeltan 9 yaşındayken kesişti. Güreli'nin bir ahbabının yakını olan Yeltan, okumak için İstanbul'a geldi. Mehmet Güreli'nin bir dostu yeğeni Yeltan'ı müzisyen Güreli'ye teslim etti. İkili arasında o yıllarda başlayan baba-kız ilişkisi sonraki yıllarda sanat yönünden iş ortaklığına dönüştü.
HASTANEDE YANINDA OLDU
Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, geçtiğimiz yıl rahatsızlık geçirerek hastaneye yatan Mehmet Güreli bir yakınının olmaması üzerine hastanede zorluk yaşadı. Görkem Yeltan zorlu günlerinde manevi babasını yalnız bırakmayarak refakatçi olarak tüm işlemlerini gerçekleştirdi. Güreli 40 yıldır birlikte omuz omuza yürüdüğü manevi kızı Yeltan'a hastane odasında kendisini evlat edinmek istediğini iletti. Yeltan, gözyaşları içinde talebi olumlu karşıladı. Güreli manevi kızını evlat edinmek için mahkemeye dava açtı.
Mahkeme davayı kabul etti. Duruşma İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü. Yapılan savunmaların ardından Güreli'nin manevi kızı Yeltan'ı evlat edinmesine karar verildi. Gerekçeli kararda Yeltan'ın, Güreli'nin tüm bakımını sağladığı belirtildi. Evlat edinmeye engel bir durumun olmadığı Yeltan'ın eşinin de duruma onay verdiğini aktarıldı.