Müzisyen ve yazar Mehmet Güreli (77), oyuncu ve yazar Görkem Yeltan (49) ile 40 yıldır manevi olarak baba kız ilişkisi sürdürüyordu. Güreli manevi kızı olarak gördüğü oyuncu ile ilk olarak yolları Yeltan 9 yaşındayken kesişti. Güreli'nin bir ahbabının yakını olan Yeltan, okumak için İstanbul'a geldi. Mehmet Güreli'nin bir dostu yeğeni Yeltan'ı müzisyen Güreli'ye teslim etti. İkili arasında o yıllarda başlayan baba-kız ilişkisi sonraki yıllarda sanat yönünden iş ortaklığına dönüştü.

Mehmet Güreli İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunduğu dilekçesinde, 40 yıldır adeta manevi kızı olan Görkem Yeltan ile baba kız ilişkileri yaşadıklarını dile getirdi. Zor zamanlarında hep yanında olan kızının tüm bakımlarını üstlendiğini, Yeltan’ın eşinin de baba kız ilişkilerine onay verdiğini dilekçesinde belirtti. (Fotoğraflar AA, Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)

HASTANEDE YANINDA OLDU

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, geçtiğimiz yıl rahatsızlık geçirerek hastaneye yatan Mehmet Güreli bir yakınının olmaması üzerine hastanede zorluk yaşadı. Görkem Yeltan zorlu günlerinde manevi babasını yalnız bırakmayarak refakatçi olarak tüm işlemlerini gerçekleştirdi. Güreli 40 yıldır birlikte omuz omuza yürüdüğü manevi kızı Yeltan'a hastane odasında kendisini evlat edinmek istediğini iletti. Yeltan, gözyaşları içinde talebi olumlu karşıladı. Güreli manevi kızını evlat edinmek için mahkemeye dava açtı.