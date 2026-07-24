Ailede yargı yolu göründü! Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz kızı Yurda Deniz ile adliyelik oldu

Psikolojik baskı, hakaret ve fiziksel müdahale niteliğindeki eylemlere maruz kalan müvekkilin can ve beden bütünlüğünün sağlanması adına, Yurda Deniz ile Murat Gürler hakkında soruşturma başlatılarak kamu davası açılmasını talep ediyoruz.

AİLE İÇİNDEKİ GERİLİMİN GEÇMİŞİ

Gelişmelerin ardından aile içinde daha önce yaşanan gerilimler yeniden gündeme geldi. Özcan Deniz'in ailesindeki büyük çalkantıların fitili, sanatçının abisi Ercan Deniz ile yaşadığı derin krizle ateşlenmişti. Ünlü şarkıcının eşi Samar Dadgar'ın "istenmeyen gelin" ilan edilmesi ve maddi anlaşmazlıklar aile bireylerini sık sık karşı karşıya getirmişti.

Tüm bu gerginliklerin ardından Özcan Deniz, tek ailesinin eşi ve oğlu olduğunu açıklarken Kadriye Deniz'in hastalık sürecinin başlamasıyla anne-oğul arasındaki buzlar erimişti.