Ailede yargı yolu göründü! Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz kızı Yurda Deniz ile adliyelik oldu
Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz, kızı Yurda Deniz ve damadı hakkında mal varlığına haksız tasarruf iddiasıyla adli süreç başlattı. Kanser tedavisi gören Deniz, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, kızı Yurda Deniz ve damadı Murat Gürler ile adliyelik oldu. Kanser tedavisi gören Kadriye Deniz, mal varlığına yönelik haksız tasarrufta bulunulduğu iddiasıyla kızı ve damadı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Hürriyet'te yer alan habere göre, suç duyurusu dilekçesinde, Deniz'in fiziksel ve ruhsal bakımdan korunmaya ihtiyacı olduğu ifade edildi.
SUÇ DUYURUSU DİLEKÇESİNİN DETAYLARI
Kadriye Deniz'in avukatı İrem Demir Kural tarafından savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, müvekkilinin yaşadığı sağlık sorunlarına ve tedavi sürecine dikkat çekildi. Dilekçede, Kadriye Deniz'in durumu nedeniyle korunmaya muhtaç bir süreçten geçtiği aktarıldı.
Avukat İrem Demir Kural, şikayet dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:
Psikolojik baskı, hakaret ve fiziksel müdahale niteliğindeki eylemlere maruz kalan müvekkilin can ve beden bütünlüğünün sağlanması adına, Yurda Deniz ile Murat Gürler hakkında soruşturma başlatılarak kamu davası açılmasını talep ediyoruz.
AİLE İÇİNDEKİ GERİLİMİN GEÇMİŞİ
Gelişmelerin ardından aile içinde daha önce yaşanan gerilimler yeniden gündeme geldi. Özcan Deniz'in ailesindeki büyük çalkantıların fitili, sanatçının abisi Ercan Deniz ile yaşadığı derin krizle ateşlenmişti. Ünlü şarkıcının eşi Samar Dadgar'ın "istenmeyen gelin" ilan edilmesi ve maddi anlaşmazlıklar aile bireylerini sık sık karşı karşıya getirmişti.
Tüm bu gerginliklerin ardından Özcan Deniz, tek ailesinin eşi ve oğlu olduğunu açıklarken Kadriye Deniz'in hastalık sürecinin başlamasıyla anne-oğul arasındaki buzlar erimişti.
MERAK EDİLENLER
Kadriye Deniz kızından neden şikayetçi oldu?
Kadriye Deniz, kızı Yurda Deniz ve damadı Murat Gürler'in mal varlığına yönelik haksız tasarrufta bulundukları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Kadriye Deniz'in avukatı dilekçede ne talep etti?
Avukat İrem Demir Kural, müvekkilinin can ve beden bütünlüğünün sağlanması adına ilgililer hakkında soruşturma başlatılarak kamu davası açılmasını talep etti.