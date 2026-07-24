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Asena'dan Kani Kudu’nun değişimi hakkında itiraf: “Gençlik fotoğraflarını gördüm...”

Mekan çıkışında sevgilisi Kani Kudu ile görüntülenen Asena, Kudu'nun dikkat çeken fiziksel değişimi hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü isim, sevgilisinin değişimi için "Güzel dokunuşlar oldu" dedi.

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Asena'dan Kani Kudu’nun değişimi hakkında itiraf: “Gençlik fotoğraflarını gördüm...”

Bir süredir birliktelik yaşayan ünlü oryantal Asena ve iş insanı sevgilisi Kani Kudu, dün bir mekan çıkışında görüntülendi. Kameraların karşısına geçen Asena, gazetecilerin sevgilisi Kani Kudu'nun son dönemdeki belirgin fiziksel değişimi hakkındaki sorularına içtenlikle yanıt verdi. Kudu'nun geçirdiği değişim sürecini değerlendiren ünlü sanatçı, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Mekan çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Asena, Kani Kudu'nun görünümündeki yenilikle ilgili şu ifadeleri kullandı:

Birkaç kere gençlik fotoğraflarını görmüştüm. Üniversite yıllarına ait. 'A sen buna uzak değilsin' dedim. Sonrasında güzel dokunuşlar oldu.

Kani Kudu'nun değişimi.Kani Kudu'nun değişimi.

EVLİLİK İDDİALARI VE "EŞİM ALDI" YANITI

Daha önce Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan ve ilişkisiyle ilgili konuşan ünlü oryantal, "Güzel giden bir beraberliğimiz var. Zaman ne gösterecek, hep birlikte göreceğiz" açıklamasını yapmıştı.

Asena'dan Kani Kudu’nun değişimi hakkında itiraf: “Gençlik fotoğraflarını gördüm...”-4

O dönem mutluluğunu gizlemeyen Asena'nın parmağındaki gösterişli tektaş yüzük dikkatlerden kaçmamıştı. Yüzüğü kimin aldığı sorusuna "Eşim aldı" cevabını veren ünlü ismin bu sözleri, ikilinin gizlice evlendiği yönündeki iddiaları yeniden gündeme taşımıştı.

Asena'dan Kani Kudu’nun değişimi hakkında itiraf: “Gençlik fotoğraflarını gördüm...”-5

Konuya açıklık getiren Asena, "Ömür boyu yol yürüyecekseniz eştir. Biz eşimle güzel birliktelik yaşıyoruz. Devamını izleyip seyredeceğiz." demişti.

Parmağındaki dev tektaş dikkat çekti: Eşim aldı diyen Asenadan evlilik sorularına yanıtParmağındaki dev tektaş dikkat çekti: Eşim aldı diyen Asenadan evlilik sorularına yanıt
Parmağındaki dev tektaş dikkat çekti: "Eşim aldı" diyen Asena'dan evlilik sorularına yanıt

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