Asena'dan Kani Kudu’nun değişimi hakkında itiraf: “Gençlik fotoğraflarını gördüm...”

Bir süredir birliktelik yaşayan ünlü oryantal Asena ve iş insanı sevgilisi Kani Kudu, dün bir mekan çıkışında görüntülendi. Kameraların karşısına geçen Asena, gazetecilerin sevgilisi Kani Kudu'nun son dönemdeki belirgin fiziksel değişimi hakkındaki sorularına içtenlikle yanıt verdi. Kudu'nun geçirdiği değişim sürecini değerlendiren ünlü sanatçı, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Birkaç kere gençlik fotoğraflarını görmüştüm. Üniversite yıllarına ait. 'A sen buna uzak değilsin' dedim. Sonrasında güzel dokunuşlar oldu.

Kani Kudu'nun değişimi.

EVLİLİK İDDİALARI VE "EŞİM ALDI" YANITI

Daha önce Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan ve ilişkisiyle ilgili konuşan ünlü oryantal, "Güzel giden bir beraberliğimiz var. Zaman ne gösterecek, hep birlikte göreceğiz" açıklamasını yapmıştı.