Asena'dan Kani Kudu’nun değişimi hakkında itiraf: “Gençlik fotoğraflarını gördüm...”
Mekan çıkışında sevgilisi Kani Kudu ile görüntülenen Asena, Kudu'nun dikkat çeken fiziksel değişimi hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü isim, sevgilisinin değişimi için "Güzel dokunuşlar oldu" dedi.
Bir süredir birliktelik yaşayan ünlü oryantal Asena ve iş insanı sevgilisi Kani Kudu, dün bir mekan çıkışında görüntülendi. Kameraların karşısına geçen Asena, gazetecilerin sevgilisi Kani Kudu'nun son dönemdeki belirgin fiziksel değişimi hakkındaki sorularına içtenlikle yanıt verdi. Kudu'nun geçirdiği değişim sürecini değerlendiren ünlü sanatçı, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Mekan çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Asena, Kani Kudu'nun görünümündeki yenilikle ilgili şu ifadeleri kullandı:
Birkaç kere gençlik fotoğraflarını görmüştüm. Üniversite yıllarına ait. 'A sen buna uzak değilsin' dedim. Sonrasında güzel dokunuşlar oldu.
EVLİLİK İDDİALARI VE "EŞİM ALDI" YANITI
Daha önce Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan ve ilişkisiyle ilgili konuşan ünlü oryantal, "Güzel giden bir beraberliğimiz var. Zaman ne gösterecek, hep birlikte göreceğiz" açıklamasını yapmıştı.
O dönem mutluluğunu gizlemeyen Asena'nın parmağındaki gösterişli tektaş yüzük dikkatlerden kaçmamıştı. Yüzüğü kimin aldığı sorusuna "Eşim aldı" cevabını veren ünlü ismin bu sözleri, ikilinin gizlice evlendiği yönündeki iddiaları yeniden gündeme taşımıştı.
Konuya açıklık getiren Asena, "Ömür boyu yol yürüyecekseniz eştir. Biz eşimle güzel birliktelik yaşıyoruz. Devamını izleyip seyredeceğiz." demişti.