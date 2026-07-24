Türk basketbolunun efsanesi Bogdan Tanjevic parkede değil mahkemede kazandı! Usulsüz icra hukuktan döndü
Türk basketbolunu zirveye taşıyan usta antrenör Bogdan Tanjevic, mahkemelik oldu. Diyarbakır'daki bir icra dosyası nedeniyle İtalya'da yaşamasına rağmen İstanbul'daki adresine usulsüz tebligat gönderilen Tanjevic'in banka hesaplarına ve mallarına haciz konuldu. Efsane çalıştırıcı, hukuk mücadelesini kazanarak hacizleri kaldırttı.
Türk basketboluna damga vuran, A Milli Takım'ı 2010 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalyaya taşıyan efsane antrenör Bogdan Tanjevic, bu kez parkelerde değil mahkemede mücadele verdi.
TANJEVİC'E HACİZ İHBARNAMESİ
Diyarbakır'daki bir icra dosyası kapsamında hiçbir tarafı olmamasına rağmen Tanjevic'e haciz ihbarnameleri gönderildi. Ünlü koçun yıllardır İtalya'nın Trieste kentinde yaşamasına rağmen evraklar, Türkiye'de nüfus kayıtlarında görünen İstanbul'daki adrese çıkarıldı.
Günaydın'dan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre Tanjevic'e gönderilen bazı evrakları teslim etmek için adrese gitti. Ancak adreste kimse bulunamadı ve İlk tebligatlar bu gerekçelerle geri döndü.
BANKA HESAPLARINA VE MALLARINA HACİZ KONULDU
Bunun üzerine sonraki haciz ihbarnameleri mahalle muhtarına bırakıldı ve kapıya haber kağıdı yapıştırıldı. Bu şekilde tebliğ edildiği kabul edilerek işlemlere devam edildi.
Tanjevic, banka hesaplarına ve mallarına haciz konulmasıyla durumdan haberdar oldu. Harekete geçen Tanjevic'in avukatı Dr. Candaş Gürol, ünlü koçun bu adreste sürekli yaşamadığını ve icra takibinden haberdar olmadığını, usulsüz olduğunu belirterek dava açtı.
İLK TEBLİGAT İŞLEMLERİ USULSÜZ
Diyarbakır 1. İcra Hukuk Mahkemesi yapılan işlemleri tek tek inceledi. Tebligatı yapan görevlinin adreste yaptığı araştırmanın ve görüştüğü kişilerin beyanlarının kurallara uygun şekilde tutanağa geçirilmediği tespit edildi.
Mahkeme, adrese yapılan ilk tebligat işlemleri usulsüz olduğu için muhtara bırakılan ve kapıya yapıştırılan sonraki evrakların da hukuken geçerli sayılamayacağı kararını verdi.
GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAYITLARI İNCELENDİ
Dava süresince Tanjevic'in Türkiye'ye giriş ve çıkış kayıtları da incelendi. Emniyetten gelen bilgilere göre ünlü koçun Türkiye'de sürekli ikamet etmediği, ülkeye yalnızca birkaç günlük veya bir haftalık ziyaretler yaptığı ortaya çıktı.
Mahkeme, icra müdürlüğüne Tanjevic yönünden takibin durdurulması ve banka hesapları ile mal varlığı üzerine uygulanan hacizlerin kaldırılmasına hükmetti. Koçun avukatı Gürol, yaşanan olay sonrası vatandaşların da aynı mağduriyetleri yaşamaması için uyarıda bulundu.
"GAYRİMENKULLERİNE TEDBİR KONULDUĞUNU ÖĞRENDİK"
Gürol, "Müvekkilimiz hiçbir ticari ilişkisi bulunmayan bir icra dosyasıyla ilgili hesaplarına ve gayrimenkullerine tedbir konulduğunu öğrendik. Özellikle yurt dışında yaşayan kişiler bu tarz mağduriyetle karşılaşabilir. Sıkı kontroller gerekiyor. 7 gün içerisinde itiraz edilmediği koşulda borcu kabul etmiş sayılıyorsunuz" dedi.