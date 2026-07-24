Türk basketbolunun efsanesi Bogdan Tanjevic parkede değil mahkemede kazandı! Usulsüz icra hukuktan döndü

Mahkeme, adrese yapılan ilk tebligat işlemleri usulsüz olduğu için muhtara bırakılan ve kapıya yapıştırılan sonraki evrakların da hukuken geçerli sayılamayacağı kararını verdi.

Diyarbakır 1. İcra Hukuk Mahkemesi yapılan işlemleri tek tek inceledi. Tebligatı yapan görevlinin adreste yaptığı araştırmanın ve görüştüğü kişilerin beyanlarının kurallara uygun şekilde tutanağa geçirilmediği tespit edildi.

GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAYITLARI İNCELENDİ

Dava süresince Tanjevic'in Türkiye'ye giriş ve çıkış kayıtları da incelendi. Emniyetten gelen bilgilere göre ünlü koçun Türkiye'de sürekli ikamet etmediği, ülkeye yalnızca birkaç günlük veya bir haftalık ziyaretler yaptığı ortaya çıktı.

Mahkeme, icra müdürlüğüne Tanjevic yönünden takibin durdurulması ve banka hesapları ile mal varlığı üzerine uygulanan hacizlerin kaldırılmasına hükmetti. Koçun avukatı Gürol, yaşanan olay sonrası vatandaşların da aynı mağduriyetleri yaşamaması için uyarıda bulundu.