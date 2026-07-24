Cedi Osman ve Ebru Şahin’den duygusal tribün açıklaması: "Orada olmasını hissediyor olmak çok güzel"

"İSTEMEDEN DE OLSA DUYGUSALLAŞIYORUM"

Cedi Osman ise, "Ben de çok duygusal bir bireyim. Ebru'yu öyle görünce ben de istemeden de olsa duygusallaşıyorum. Ebru'nun orada olmasını hissediyor olmak çok güzel. Onun ayrı bir mutluluğu oluyor bende" dedi.