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Cedi Osman ve Ebru Şahin’den duygusal tribün açıklaması: "Orada olmasını hissediyor olmak çok güzel"

Nişantaşı’nda görüntülenen Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti, milli maçlarda yaşanan duygusal anları anlattı. Eşinin tribünde olmasının kendisine güç verdiğini söyleyen milli basketbolcu, Ebru Şahin'in gözyaşları ve desteği karşısında çok duygulandığını ifade etti.

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Cedi Osman ve Ebru Şahin’den duygusal tribün açıklaması: "Orada olmasını hissediyor olmak çok güzel"

Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Ebru Şahin ve Cedi Osman (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Ebru Şahin ve Cedi Osman (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

"ÇOK DA TATİL YAPAMADIK ASLINDA"

Gazetecilerle sohbet eden Şahin, "Yurt dışındaydık, bir arkadaşımızın düğünü vardı, onun için gittik. Ben çok kolay bronzlaşıyorum. Çok da tatil yapamadık aslında ama ben çok hızlı bronzlaşıyorum. Cedi'nin sezonu biraz geç bitti, tekrardan antrenmanlara başlayacak" ifadelerini kullandı.

Cedi Osman ve Ebru Şahin’den duygusal tribün açıklaması: "Orada olmasını hissediyor olmak çok güzel"-3

"MİLLİ TAKIM MAÇLARI OLUNCA DUYGUSALLAŞIYORUM"

Doğan Savaş'ın haberine göre Cedi Osman'ın maçlarında yaşadığı duygusal anlarla sık sık gündem olan Şahin, "Milli takım maçları olunca daha da duygusallaşıyorum. Bir de ona oradan birebir şahit olmak gurur verici" dedi.

Cedi Osman ve Ebru Şahin’den duygusal tribün açıklaması: "Orada olmasını hissediyor olmak çok güzel"-4

"İSTEMEDEN DE OLSA DUYGUSALLAŞIYORUM"

Cedi Osman ise, "Ben de çok duygusal bir bireyim. Ebru'yu öyle görünce ben de istemeden de olsa duygusallaşıyorum. Ebru'nun orada olmasını hissediyor olmak çok güzel. Onun ayrı bir mutluluğu oluyor bende" dedi.

Cedi Osman ve Ebru Şahin’den duygusal tribün açıklaması: "Orada olmasını hissediyor olmak çok güzel"-5

EŞİYLE AYNI PROJEDE YER ALMAK İSTİYOR

Güzel oyuncu, eşiyle birlikte bir projede yer almak istediğini belirtti.

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