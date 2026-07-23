Rihanna’nın Türkiye merakı büyüyor: Ankara’nın ardından şimdi de Eskişehir hamlesi!
Dünyaca ünlü yıldız Rihanna, Ankara Havalimanı’nın ardından Eskişehir’deki Odunpazarı Modern Müze’yi sosyal medyada takibe aldı. Kısıtlı sayıda hesabı takip eden sanatçının peş peşe gelen adımları Türkiye ziyareti veya yeni proje iddialarını gündeme taşıdı.
Müzik kariyerinin yanı sıra küresel markalarıyla iş dünyasında da yer alan Rihanna, sosyal medya hesabındaki hareketleriyle gündeme geldi. Instagram platformunda oldukça kısıtlı sayıda kullanıcıyı ve kurumu takip etmesiyle bilinen Barbadoslu sanatçı, Türkiye'den iki farklı adresi kısa süre arayla takip listesine ekledi.
ANKARA HAVALİMANI'NIN ARDINDAN YENİ DURAK ESKİŞEHİR
Geçtiğimiz günlerde Ankara Havalimanı'nın resmi Instagram hesabını takibe alarak hayranlarını şaşırtan Rihanna, Türkiye hamlelerine bir yenisini ekledi. Dünyaca ünlü yıldız, son olarak Eskişehir'de faaliyet gösteren Odunpazarı Modern Müze'nin (OMM) resmi hesabını takip etmeye başladı.
OLASI ZİYARET VE PROJE İDDİALARI
Rihanna'nın Türkiye merkezli iki farklı kurumsal hesabı art arda takibe alması sosyal medyada geniş yankı buldu. Takip edilen adreslerin bir havalimanı ve bir modern sanat müzesi olması; olası bir seyahat, Türkiye ziyareti veya kültürel bir proje hazırlığı içerisinde olabileceği yönündeki yorumları beraberinde getirdi.
MERAK EDİLENLER
Rihanna Türkiye'den hangi hesapları takip ediyor?
Rihanna, Instagram hesabından Ankara Havalimanı ve Eskişehir'deki Odunpazarı Modern Müze'yi (OMM) takip etmektedir.
Rihanna'nın Eskişehir hamlesi ne anlama geliyor?
Takip ettiği hesap sayısı oldukça sınırlı olan Rihanna'nın bir havalimanını ve sanat müzesini takibe alması, Türkiye ziyareti ya da yeni bir proje ihtimalini gündeme getirdi.