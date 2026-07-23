CANLI YAYIN
Geri

Rihanna’nın Türkiye merakı büyüyor: Ankara’nın ardından şimdi de Eskişehir hamlesi!

Dünyaca ünlü yıldız Rihanna, Ankara Havalimanı’nın ardından Eskişehir’deki Odunpazarı Modern Müze’yi sosyal medyada takibe aldı. Kısıtlı sayıda hesabı takip eden sanatçının peş peşe gelen adımları Türkiye ziyareti veya yeni proje iddialarını gündeme taşıdı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Rihanna’nın Türkiye merakı büyüyor: Ankara’nın ardından şimdi de Eskişehir hamlesi!

Müzik kariyerinin yanı sıra küresel markalarıyla iş dünyasında da yer alan Rihanna, sosyal medya hesabındaki hareketleriyle gündeme geldi. Instagram platformunda oldukça kısıtlı sayıda kullanıcıyı ve kurumu takip etmesiyle bilinen Barbadoslu sanatçı, Türkiye'den iki farklı adresi kısa süre arayla takip listesine ekledi.

Ankara Havalimanı’nı ardından Eskişehir’deki Odunpazarı Modern Müze’yi takibe alan ünlü şarkıcının hamleleri merak uyandırdı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)Ankara Havalimanı’nı ardından Eskişehir’deki Odunpazarı Modern Müze’yi takibe alan ünlü şarkıcının hamleleri merak uyandırdı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

ANKARA HAVALİMANI'NIN ARDINDAN YENİ DURAK ESKİŞEHİR

Geçtiğimiz günlerde Ankara Havalimanı'nın resmi Instagram hesabını takibe alarak hayranlarını şaşırtan Rihanna, Türkiye hamlelerine bir yenisini ekledi. Dünyaca ünlü yıldız, son olarak Eskişehir'de faaliyet gösteren Odunpazarı Modern Müze'nin (OMM) resmi hesabını takip etmeye başladı.

Rihanna’nın Türkiye merakı büyüyor: Ankara’nın ardından şimdi de Eskişehir hamlesi!-3

OLASI ZİYARET VE PROJE İDDİALARI

Rihanna'nın Türkiye merkezli iki farklı kurumsal hesabı art arda takibe alması sosyal medyada geniş yankı buldu. Takip edilen adreslerin bir havalimanı ve bir modern sanat müzesi olması; olası bir seyahat, Türkiye ziyareti veya kültürel bir proje hazırlığı içerisinde olabileceği yönündeki yorumları beraberinde getirdi.

Rihanna’nın Türkiye merakı büyüyor: Ankara’nın ardından şimdi de Eskişehir hamlesi!-4

MERAK EDİLENLER

Rihanna Türkiye'den hangi hesapları takip ediyor?

Rihanna, Instagram hesabından Ankara Havalimanı ve Eskişehir'deki Odunpazarı Modern Müze'yi (OMM) takip etmektedir.

Rihanna'nın Eskişehir hamlesi ne anlama geliyor?

Takip ettiği hesap sayısı oldukça sınırlı olan Rihanna'nın bir havalimanını ve sanat müzesini takibe alması, Türkiye ziyareti ya da yeni bir proje ihtimalini gündeme getirdi.

Bahar Candan, Nihal Candan sorusu karşısında duygulandı: “Acım olgunlaşmadı”
SONRAKİ HABER

Bahar Candan: “Acım olgunlaşmadı”
Buse Sarı
Buse Sarı Takvim.com.tr Magazin

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler