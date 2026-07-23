Rihanna’nın Türkiye merakı büyüyor: Ankara’nın ardından şimdi de Eskişehir hamlesi!

Müzik kariyerinin yanı sıra küresel markalarıyla iş dünyasında da yer alan Rihanna, sosyal medya hesabındaki hareketleriyle gündeme geldi. Instagram platformunda oldukça kısıtlı sayıda kullanıcıyı ve kurumu takip etmesiyle bilinen Barbadoslu sanatçı, Türkiye'den iki farklı adresi kısa süre arayla takip listesine ekledi.

OLASI ZİYARET VE PROJE İDDİALARI

Rihanna'nın Türkiye merkezli iki farklı kurumsal hesabı art arda takibe alması sosyal medyada geniş yankı buldu. Takip edilen adreslerin bir havalimanı ve bir modern sanat müzesi olması; olası bir seyahat, Türkiye ziyareti veya kültürel bir proje hazırlığı içerisinde olabileceği yönündeki yorumları beraberinde getirdi.