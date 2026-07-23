Kedi sevmek isterken hastanelik oldu: Reynmen yaşadığı talihsiz olayı paylaştı
Gerçek adı Yusuf Aktaş olan şarkıcı Reynmen, bir kediyi sevmek istediği sırada saldırıya uğradı. Kedinin tırmalaması sonucu kanlar içinde kalan tişörtünü sosyal medyada paylaşan ünlü rapçi, hastaneye giderek tedbir amaçlı aşı yaptırdı.
Şarkıcı ve içerik üreticisi Reynmen, evinde yaşadığı talihsiz olayla sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir kediyi sevmeye çalışırken hayvanın aniden tırmalaması sonucu yaralanan ünlü isim, olayın hemen ardından yaşadığı süreci takipçileriyle paylaştı.
KANLI TİŞÖRTÜNÜ PAYLAŞTI
Reynmen, vücudunda oluşan izleri ve olayın boyutunu gözler önüne seren kanlı tişörtünü sosyal medya hesabından yayınladı. Saldırı anında derin tırmık izleri aldığını belirten şarkıcının paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
TEDBİR AMAÇLI AŞI OLDU
Yaşanan olayın ardından vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvuran ünlü isim, tırmalanma ve ısırılma vakalarında oluşabilecek enfeksiyon ile diğer sağlık risklerine karşı önlem aldı. Detaylı bir sağlık kontrolünden geçen Reynmen, tedbir amacıyla aşısını yaptırdığını açıkladı.
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Reynmen'e ne oldu?
Şarkıcı Reynmen, evinde bir kediyi sevmeye çalışırken hayvanın tırmalaması sonucu yaralandı.
Reynmen olay sonrası ne yaptı?
Yaralanma sonrası kanlı tişörtünü sosyal medyada paylaşan şarkıcı, sağlık kuruluşuna başvurarak tedbir amaçlı aşı yaptırdı.