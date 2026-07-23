Kedi sevmek isterken hastanelik oldu: Reynmen yaşadığı talihsiz olayı paylaştı

Şarkıcı ve içerik üreticisi Reynmen, evinde yaşadığı talihsiz olayla sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir kediyi sevmeye çalışırken hayvanın aniden tırmalaması sonucu yaralanan ünlü isim, olayın hemen ardından yaşadığı süreci takipçileriyle paylaştı.

TEDBİR AMAÇLI AŞI OLDU

Yaşanan olayın ardından vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvuran ünlü isim, tırmalanma ve ısırılma vakalarında oluşabilecek enfeksiyon ile diğer sağlık risklerine karşı önlem aldı. Detaylı bir sağlık kontrolünden geçen Reynmen, tedbir amacıyla aşısını yaptırdığını açıkladı.