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Kedi sevmek isterken hastanelik oldu: Reynmen yaşadığı talihsiz olayı paylaştı

Gerçek adı Yusuf Aktaş olan şarkıcı Reynmen, bir kediyi sevmek istediği sırada saldırıya uğradı. Kedinin tırmalaması sonucu kanlar içinde kalan tişörtünü sosyal medyada paylaşan ünlü rapçi, hastaneye giderek tedbir amaçlı aşı yaptırdı.

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Kedi sevmek isterken hastanelik oldu: Reynmen yaşadığı talihsiz olayı paylaştı

Şarkıcı ve içerik üreticisi Reynmen, evinde yaşadığı talihsiz olayla sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir kediyi sevmeye çalışırken hayvanın aniden tırmalaması sonucu yaralanan ünlü isim, olayın hemen ardından yaşadığı süreci takipçileriyle paylaştı.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

KANLI TİŞÖRTÜNÜ PAYLAŞTI

Reynmen, vücudunda oluşan izleri ve olayın boyutunu gözler önüne seren kanlı tişörtünü sosyal medya hesabından yayınladı. Saldırı anında derin tırmık izleri aldığını belirten şarkıcının paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kedi sevmek isterken hastanelik oldu: Reynmen yaşadığı talihsiz olayı paylaştı-3

TEDBİR AMAÇLI AŞI OLDU

Yaşanan olayın ardından vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvuran ünlü isim, tırmalanma ve ısırılma vakalarında oluşabilecek enfeksiyon ile diğer sağlık risklerine karşı önlem aldı. Detaylı bir sağlık kontrolünden geçen Reynmen, tedbir amacıyla aşısını yaptırdığını açıkladı.

Kedi sevmek isterken hastanelik oldu: Reynmen yaşadığı talihsiz olayı paylaştı-4

MERAK EDİLENLER

Reynmen'e ne oldu?

Şarkıcı Reynmen, evinde bir kediyi sevmeye çalışırken hayvanın tırmalaması sonucu yaralandı.

Reynmen olay sonrası ne yaptı?

Yaralanma sonrası kanlı tişörtünü sosyal medyada paylaşan şarkıcı, sağlık kuruluşuna başvurarak tedbir amaçlı aşı yaptırdı.

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