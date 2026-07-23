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Esra Erol’un ilk göz ağrısı 15 yaşında! Oğluna sözleri duygulandırdı

Esra Erol, 15 yaşına giren büyük oğlu İdris Ali’nin doğum gününü aile görüntülerinden oluşan duygusal bir videoyla kutladı. Ünlü sunucunun “İyi ki doğdun, iyi ki benim evladımsın” sözleri dikkat çekerken, teyze Eda Erol da yeğeni için özel bir mesaj yayımladı.

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Esra Erol’un ilk göz ağrısı 15 yaşında! Oğluna sözleri duygulandırdı

"Var Mısın Yok Musun" programının sunucusu Esra Erol'un büyük oğlu İdris Ali, 15 yaşına girdi. Erol, oğulları İdris Ali ile Ömer'in birlikte yer aldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak oğlunun yeni yaşını duygusal sözlerle kutladı.

Esra Erol oğlu İdris Alinin doğum gününü kutladı!Esra Erol oğlu İdris Alinin doğum gününü kutladı!
Esra Erol oğlu İdris Ali'nin doğum gününü kutladı!

Esra Erol, iki kardeşin birbirine sarıldığı anları yayımladı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)Esra Erol, iki kardeşin birbirine sarıldığı anları yayımladı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

"İYİ Kİ DOĞDUN, İYİ Kİ BENİM EVLADIMSIN"

Esra Erol, sosyal medya hesabından oğullarının yer aldığı videoyu yayınlayarak paylaşımına şu notu düştü:

Aşkım... Evladım... Canımın içi... İki gözüm... Ciğerimin köşesi... 23.07 İyi ki doğdun, iyi ki benim evladımsın.

Esra Erol ve oğulları İdris Ali ile Ömer Erol.Esra Erol ve oğulları İdris Ali ile Ömer Erol.

Ömer Erol adında bir oğlu daha olan iki çocuk annesi sunucunun bu paylaşımı takipçilerinden ilgi gördü.

Eda Erol, Esra Erol, Bihter Erol.Eda Erol, Esra Erol, Bihter Erol.

TEYZE EDA EROL'DAN YEĞENİNE DUYGUSAL MESAJ

Esra Erol'un ardından kardeşi Eda Erol da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeğeni İdris Ali'nin doğum gününü kutladı.

Esra Erol’un ilk göz ağrısı 15 yaşında! Oğluna sözleri duygulandırdı-5

Yeğeninin fotoğrafını paylaşan Eda Erol, mesajında şu ifadelere yer verdi:

İlk göz ağrım, canımın canı. İyi ki doğdun. Sen benim kıymetlimsin. Seni tarif edemeyeceğim kadar çok seviyorum. İyi ki varsın.

Esra Erol ve eşi Ali Özbir.Esra Erol ve eşi Ali Özbir.

MERAK EDİLENLER

Esra Erol büyük oğlu İdris Ali'nin doğum gününü nasıl kutladı?

Esra Erol, sosyal medya hesabından "İyi ki doğdun, iyi ki benim evladımsın" notunu düşerek oğlunun yeni yaşını kutladı.

Esra Erol ne zaman evlendi ve kaç çocuğu var?

Esra Erol, 2 Temmuz 2010 tarihinde Ali Özbir ile evlenmiştir ve İdris Ali ile Ömer Erol adında iki erkek çocuğu vardır.

Eda Erol yeğeni İdris Ali için ne paylaştı?

Eda Erol, yeğeni İdris Ali'nin fotoğrafını paylaşarak "İlk göz ağrım, canımın canı. İyi ki doğdun. Sen benim kıymetlimsin" mesajını yayınladı.

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