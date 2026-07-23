Esra Erol’un ilk göz ağrısı 15 yaşında! Oğluna sözleri duygulandırdı
Esra Erol, 15 yaşına giren büyük oğlu İdris Ali’nin doğum gününü aile görüntülerinden oluşan duygusal bir videoyla kutladı. Ünlü sunucunun “İyi ki doğdun, iyi ki benim evladımsın” sözleri dikkat çekerken, teyze Eda Erol da yeğeni için özel bir mesaj yayımladı.
"Var Mısın Yok Musun" programının sunucusu Esra Erol'un büyük oğlu İdris Ali, 15 yaşına girdi. Erol, oğulları İdris Ali ile Ömer'in birlikte yer aldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak oğlunun yeni yaşını duygusal sözlerle kutladı.
"İYİ Kİ DOĞDUN, İYİ Kİ BENİM EVLADIMSIN"
Esra Erol, sosyal medya hesabından oğullarının yer aldığı videoyu yayınlayarak paylaşımına şu notu düştü:
Aşkım... Evladım... Canımın içi... İki gözüm... Ciğerimin köşesi... 23.07 İyi ki doğdun, iyi ki benim evladımsın.
Ömer Erol adında bir oğlu daha olan iki çocuk annesi sunucunun bu paylaşımı takipçilerinden ilgi gördü.
TEYZE EDA EROL'DAN YEĞENİNE DUYGUSAL MESAJ
Esra Erol'un ardından kardeşi Eda Erol da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeğeni İdris Ali'nin doğum gününü kutladı.
Yeğeninin fotoğrafını paylaşan Eda Erol, mesajında şu ifadelere yer verdi:
İlk göz ağrım, canımın canı. İyi ki doğdun. Sen benim kıymetlimsin. Seni tarif edemeyeceğim kadar çok seviyorum. İyi ki varsın.
MERAK EDİLENLER
Esra Erol büyük oğlu İdris Ali'nin doğum gününü nasıl kutladı?
Esra Erol, sosyal medya hesabından "İyi ki doğdun, iyi ki benim evladımsın" notunu düşerek oğlunun yeni yaşını kutladı.
Esra Erol ne zaman evlendi ve kaç çocuğu var?
Esra Erol, 2 Temmuz 2010 tarihinde Ali Özbir ile evlenmiştir ve İdris Ali ile Ömer Erol adında iki erkek çocuğu vardır.
Eda Erol yeğeni İdris Ali için ne paylaştı?
Eda Erol, yeğeni İdris Ali'nin fotoğrafını paylaşarak "İlk göz ağrım, canımın canı. İyi ki doğdun. Sen benim kıymetlimsin" mesajını yayınladı.