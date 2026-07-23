Esra Erol’un ilk göz ağrısı 15 yaşında! Oğluna sözleri duygulandırdı

Esra Erol ve eşi Ali Özbir.

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Esra Erol büyük oğlu İdris Ali'nin doğum gününü nasıl kutladı?

Esra Erol, sosyal medya hesabından "İyi ki doğdun, iyi ki benim evladımsın" notunu düşerek oğlunun yeni yaşını kutladı.

Esra Erol ne zaman evlendi ve kaç çocuğu var?

Esra Erol, 2 Temmuz 2010 tarihinde Ali Özbir ile evlenmiştir ve İdris Ali ile Ömer Erol adında iki erkek çocuğu vardır.

Eda Erol yeğeni İdris Ali için ne paylaştı?

Eda Erol, yeğeni İdris Ali'nin fotoğrafını paylaşarak "İlk göz ağrım, canımın canı. İyi ki doğdun. Sen benim kıymetlimsin" mesajını yayınladı.