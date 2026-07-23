Akın Akınözü annesi Özlem Akınözü adına açılan atölyede konuşmakta zorlandı: "Artık umutla anılacak"
Kanser nedeniyle hayatını kaybeden usta oyuncu Özlem Akınözü, ölüm yıl dönümünde adına açılan atölyeyle anıldı. Annesinin adını yaşatmak için düzenlenen törene katılan oyuncu Akın Akınözü, konuşmakta zorlandı.
Kanserle mücadelesini kaybederek 60 yaşında aramızdan ayrılan usta oyuncu Özlem Akınözü, vefatının yıl dönümünde anlamlı bir etkinlikle yad edildi. Annesinin adını yaşatmak amacıyla hayata geçirilen atölyenin açılış törenine katılan Akın Akınözü, kelimeleri toparlamakta güçlük çekti.
"BU TARİH ARTIK UMUTLA ANILACAK"
Annesinin vedasının ardından onun adına kurulan atölyede mikrofon başına geçen Akın Akınözü, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
Anneciğim bugün seni uğurlayışımızın yıl dönümü ama bugünden itibaren artık bu tarih sadece vedayla değil başkalarının hayatına umut aşılamakla da anılacak. Artık adın sadece tanıdığın değil hiç tanımadığın, hiç görmediğin insanlara da umut aşılamaya devam edecek. Sana, dokunduğun ve dokunmaya devam edeceğin tüm hayatlar için teşekkür ediyorum.
ACI VEDA HAFIZALARDAKİ TAZELİĞİNİ KORUYOR
Annesini kaybetmenin derin acısını yaşayan ünlü oyuncu, vefatın ardından sosyal medya hesabından hislerini duygusal bir mesajla paylaşmıştı.
Akınözü, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:
Ben inancımı kaybettim. Karşılıksız sevilmeyi kaybettim. Masumiyetimi kaybettim. Umudumu kaybettim. Amacımı kaybettim. Yolumu kaybettim. Mücadelemi kaybettim. Geçmişimi kaybettim. Hayallerimi kaybettim. Heyecanımı kaybettim. Yuvamı kaybettim. Kahramanımı kaybettim. Çocukluğumu kaybettim. Meleğimi kaybettim. Ve ilk gerçek aşkımı kaybettim.
Çünkü ben seni kaybettim…
Bundan sonra hayat benim için hep buruk ve hep eksik olacak…
Tek kalan ise sana duyduğum sonsuz ÖZLEM❤️
Oğlun.
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Akın Akınözü kimdir?
22 Eylül 1990 tarihinde doğan Akın Akınözü, TED Ankara Koleji'nden mezun olduktan sonra ABD'ye giderek Kaliforniya Üniversitesi (Berkeley)'nde Uygulamalı Matematik eğitimi aldı. Aslen Ankaralı olan Akınözü, ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde canlandırdığı "Miran Aslanbey" karakteriyle büyük bir üne kavuştu.
Akın Akınözü şimdi hangi dizide oynuyor?
Akın Akınözü, Bozdağ Film imzalı ATV'de ekrana gelecek olan Aşk ve Taht isimli dizide Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alaeddin Keykubat'ı canlandırmaya hazırlanıyor.