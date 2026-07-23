Akın Akınözü annesi Özlem Akınözü adına açılan atölyede konuşmakta zorlandı: "Artık umutla anılacak"

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"BU TARİH ARTIK UMUTLA ANILACAK"

Annesinin vedasının ardından onun adına kurulan atölyede mikrofon başına geçen Akın Akınözü, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Anneciğim bugün seni uğurlayışımızın yıl dönümü ama bugünden itibaren artık bu tarih sadece vedayla değil başkalarının hayatına umut aşılamakla da anılacak. Artık adın sadece tanıdığın değil hiç tanımadığın, hiç görmediğin insanlara da umut aşılamaya devam edecek. Sana, dokunduğun ve dokunmaya devam edeceğin tüm hayatlar için teşekkür ediyorum.