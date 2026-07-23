Yasemin Kay Allen'ı çıldırtan yorum: "Abla ne diyorsun ya?" diyen takipçisine tepki gösterdi
Sosyal medya hesabında paylaştığı videolara gelen bazı yorumlara sinirlenen ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, sessizliğini bozdu. Paylaşımlarını anlamayan bir takipçisinin mesajına sitem eden Allen, tepkisini dile getirdi.
'Kavak Yelleri', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Dokuz Oğuz', 'Bahar' ve 'Arka Sokaklar' gibi birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kariyeri ve özel hayatıyla magazin dünyasının yakın takibinde olan oyuncu, son olarak Instagram hesabında yayınladığı videolara gelen bazı kullanıcı yorumlarına tepki gösterdi.
"500 KİŞİ YORUM YAPMIŞ, ANLAMIŞ..."
Videolarının altına gelen mesajları incelerken karşılaştığı bazı ifadeler karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Yasemin Kay Allen, paylaşımlarını anlamayan bir takipçisinin mesajını hedef alarak sitem etti.
Takipçilerinin büyük bir kısmının kendisini anladığını vurgulayan ünlü oyuncu, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:
Bir de şey var: 'Abla ne diyorsun ya?'. 500 kişi yorum yapmış, anlamış. Aralarında bir kişi... İrdeleme kısmı da bana kalmış; hem anlayayım hem algılayayım.
Kendisini anlamakta güçlük çeken takipçisine sitem eden ünlü oyuncunun bu çıkışı, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve kullanıcılar arasında gündem oldu.
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Yasemin Kay Allen neden tepki gösterdi?
Yasemin Kay Allen, Instagram hesabında paylaştığı videoların altına gelen ve kendisini anlamadığını belirten bazı takipçi yorumlarına sinirlenerek tepki gösterdi.
Yasemin Kay Allen takipçisine ne yanıt verdi?
Ünlü oyuncu, "500 kişi yorum yapmış, anlamış. Aralarında bir kişi... 'Abla ne diyorsun ya?' diyor" ifadelerini kullanarak sitemini dile getirdi.