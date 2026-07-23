Yasemin Kay Allen'ı çıldırtan yorum: "Abla ne diyorsun ya?" diyen takipçisine tepki gösterdi

Takipçilerinin büyük bir kısmının kendisini anladığını vurgulayan ünlü oyuncu, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

Bir de şey var: 'Abla ne diyorsun ya?'. 500 kişi yorum yapmış, anlamış. Aralarında bir kişi... İrdeleme kısmı da bana kalmış; hem anlayayım hem algılayayım.