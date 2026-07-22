Bebek göründü! 3,5 aylık hamile olan Gökçe Bahadır Bodrum'da tekne turunda!

Anne olmak için gün sayan 44 yaşındaki ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy ile Bodrum'da tekne tatiline çıktı. Çizgili mayosuyla denize giren ünlü ismin belirginleşen karnı ve çiftin romantik anları Bodrum koylarına damga vurdu.

Gökçe Bahadır ve eşi Emir Ersoy. (Fotoğraflar sosyal medyadan ve Gazete Magazin'den alınmıştır.) Müzisyen Emir Ersoy ile mutlu bir evlilik sürdüren ve ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Gökçe Bahadır, Bodrum tatilinde kameralara yansıdı. Gazete Magazin'de yer alan habere göre, sezonun yorgunluğunu Ege'nin maviliklerinde atan ünlü çift, tekneyle denize açılarak baş başa vakit geçirdi. Mavi tur boyunca romantik anlar yaşayan ikilinin neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.