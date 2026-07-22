Bebek göründü! 3,5 aylık hamile olan Gökçe Bahadır Bodrum'da tekne turunda!
İlk bebeğini bekleyen 3,5 aylık hamile Gökçe Bahadır, müzisyen eşi Emir Ersoy ile Bodrum tatilinde teknede görüntülendi. Karnı belirginleşen oyuncunun denize girdiği anlar kameraya yansıdı.
Anne olmak için gün sayan 44 yaşındaki ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy ile Bodrum'da tekne tatiline çıktı. Çizgili mayosuyla denize giren ünlü ismin belirginleşen karnı ve çiftin romantik anları Bodrum koylarına damga vurdu.
Müzisyen Emir Ersoy ile mutlu bir evlilik sürdüren ve ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Gökçe Bahadır, Bodrum tatilinde kameralara yansıdı. Gazete Magazin'de yer alan habere göre, sezonun yorgunluğunu Ege'nin maviliklerinde atan ünlü çift, tekneyle denize açılarak baş başa vakit geçirdi. Mavi tur boyunca romantik anlar yaşayan ikilinin neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.
ÇİZGİLİ MAYOSUYLA KENDİNİ DENİZE BIRAKTI
3,5 aylık hamile olan oyuncu, tatilde çizgili bir mayo tercih etti. Sıcak havanın etkisiyle bunalan Bahadır, hamilelik sürecinin getirdiği hassasiyetle hareket ederek teknenin merdivenlerine tutunup kontrollü bir şekilde kendisini serin sulara bıraktı. Karnının iyice belirginleştiği görülen oyuncuya, eşi Emir Ersoy da suda eşlik etti.
Bir süre birlikte Ege sularında serinleyen ünlü çift, ardından dinlenmek üzere yeniden tekneye çıktı. Ünlü çift, teknede birbirlerine sarılarak romantik anlar yaşadı.
Eşinin hamilelik sürecinde üzerine titreyen Emir Ersoy'un, Bahadır'a olan ilgisi ve ikilinin romantik dakikaları Bodrum koylarında tatlı görüntüler oluşturdu.
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Gökçe Bahadır kaç aylık hamile?
Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır 3,5 aylık hamiledir.
Gökçe Bahadır'ın eşi kimdir?
Gökçe Bahadır, 2022 yılında evlendiği ünlü müzisyen Emir Ersoy ile evlidir.