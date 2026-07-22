Meğer o zamanlar ne bunalıma girmiş! Esra Dermancıoğlu lise anısını anlattı! Yıllar sonra gelen burun itirafı
Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, lise yıllarında beğendiği çocukla yemeğe çıktığı anı anlattı. Dermancıoğlu'nun esprili itirafı takipçilerini güldürdü.
"Fatmagül'ün Suçu Ne" dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Esra Dermancıoğlu, son dönemde verdiği kilolar sonrası değişen görüntüsüyle sık sık gündem olmuştu. Farklı tarzı ve kendine özgü paylaşımlarıyla magazin gündemindeki yerini koruyan oyuncu, bu defa hayatına dair yaptığı dikkat çekici bir itirafla gündeme geldi.
"BURNUMU YANDAN GÖRMESİN DİYE..."
Lise döneminde beğendiği biriyle çıktığı yemekte yaşadığı komik anıyı anlatan Dermancıoğlu, o dönemki özgüven sorununu esprili sözlerle dile getirdi. Ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı:
"Lisede beğendiğim çocukla yemeğe çıkmıştık. Burnumu yandan görmesin diye bütün yemek boyunca camdan dışarı bakmıştım. Ne lüzumsuz bunalımlara girmişim."
Ünlü oyuncunun lise yıllarına dair yaptığı bu samimi itiraf, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.
KIZI VE ESKİ EŞİYLE AKŞAM YEMEĞİ
Öte yandan Dermancıoğlu, geçen günlerde kızı ve eski eşiyle bir araya geldiği akşam yemeğinden kesitler sunmuştu. Ünlü oyuncunun Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar, kısa sürede dijital dünyada büyük bir etkileşim dalgası yaratmıştı.
Paylaşımlarındaki sadelik ve samimiyet dikkat çeken ünlü isim, ilk olarak kızı Refia ile baş başa yedikleri yemeği "Refia ve anne yemekte" notuyla paylaşmış, ardından eski eşinin de dahil olduğu bir kareyi "Baba, anne, çocuk" ifadesiyle takipçilerinin beğenisine sunmuştu.