Meğer o zamanlar ne bunalıma girmiş! Esra Dermancıoğlu lise anısını anlattı! Yıllar sonra gelen burun itirafı

Paylaşımlarındaki sadelik ve samimiyet dikkat çeken ünlü isim, ilk olarak kızı Refia ile baş başa yedikleri yemeği "Refia ve anne yemekte" notuyla paylaşmış, ardından eski eşinin de dahil olduğu bir kareyi "Baba, anne, çocuk" ifadesiyle takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

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