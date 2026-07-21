MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç klip çekiminde zorlandı: “30 gün hastanede tedavi gördüm”

MS hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, dün gerçekleşen klip çekiminde basın mensuplarının karşısına geçti. Çekim sırasında ayakta durmakta zorlanan ve acısı yüzüne yansıyan sanatçı, çekimleri oturarak tamamlamak zorunda kaldı.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

Artan ağrıları sebebiyle hastanede 30 gün boyunca tedavi gördüğünü belirten Ortaç, sağlık durumuyla ilgili olarak, "Ayaklarım çok kötü durumda. Hastanede bir 30 gün kaldım. Hala ayakta durmayayım diye oturuyorum. Atlatmak üzereyim 3-5 gün kaldı." ifadelerini kullandı.