MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç klip çekiminde zorlandı: “30 gün hastanede tedavi gördüm”
MS hastalığıyla mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç, katıldığı klip çekiminde ayakta durmakta zorlanarak çekimi oturarak tamamladı. Artan ağrıları nedeniyle 30 gün hastanede tedavi gördüğünü belirten ünlü sanatçı, sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
MS hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, dün gerçekleşen klip çekiminde basın mensuplarının karşısına geçti. Çekim sırasında ayakta durmakta zorlanan ve acısı yüzüne yansıyan sanatçı, çekimleri oturarak tamamlamak zorunda kaldı.
Artan ağrıları sebebiyle hastanede 30 gün boyunca tedavi gördüğünü belirten Ortaç, sağlık durumuyla ilgili olarak, "Ayaklarım çok kötü durumda. Hastanede bir 30 gün kaldım. Hala ayakta durmayayım diye oturuyorum. Atlatmak üzereyim 3-5 gün kaldı." ifadelerini kullandı.
Klip çekimi sırasında fiziksel olarak zorlandığı gözlenen Serdar Ortaç, sağlık mücadelesine dair detayları kamuoyuyla paylaştı.Serdar Ortaç'tan üzen açıklama! Ayağa kalkamadı
Ayaklarındaki rahatsızlık nedeniyle çekim boyunca oturmayı tercih eden ünlü şarkıcı, yaşadığı süreci ve tedavisinin son aşamada olduğunu dile getirdi.
GEÇMİŞTEKİ İDDİALARI SOSYAL MEDYADAN YALANLAMIŞTI
Türk pop müziğinin 90'lı yıllardan bu yana öne çıkan isimlerinden olan Serdar Ortaç'ın, hastalığının ciddileştiği ve hastanede tedavi gördüğü yönündeki iddialar daha önce de gündeme gelmişti. Sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayınlarla hayranlarıyla iletişim kuran sanatçı, konserlerini ertelediği yönündeki söylentileri reddetmişti.
Ortaç, kişisel hesabından yaptığı paylaşımda, "Serdar Ortaç çok hasta haberleri yalan. Gayet iyiyim konserlere devam." açıklamasını yapmıştı.
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Serdar Ortaç klip çekiminde ne söyledi?
Serdar Ortaç klip çekiminde, "Ayaklarım çok kötü durumda. Hastanede bir 30 gün kaldım. Hala ayakta durmayayım diye oturuyorum. Atlatmak üzereyim 3-5 gün kaldı." ifadelerini kullanmıştır.
Serdar Ortaç kaç gün hastanede tedavi gördü?
Ünlü şarkıcı, artan ağrıları nedeniyle hastanede 30 gün boyunca tedavi gördüğünü açıklamıştır.
Serdar Ortaç daha önce iddialar hakkında ne demişti?
Ortaç, hakkında çıkan iddialara karşılık sosyal medya hesabından, "Serdar Ortaç çok hasta haberleri yalan. Gayet iyiyim konserlere devam" mesajını paylaşmıştır.