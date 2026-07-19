Evrim Alasya'dan deniz kenarında bikinili tatil pozu! "Temmuz..." notuyla paylaştı
Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım karakterine hayat veren Evrim Alasya, sezon finalinin ardından çıktığı tatilden yeni kareler paylaşmaya devam ediyor. Balıkesir Altınoluk'ta deniz ve güneşin tadını çıkaran oyuncunun bikinili pozu sosyal medyada ilgi gördü.
Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Kıvılcım karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Evrim Alasya, yoğun geçen sezonun ardından dinlenmek için tatile çıktı.
DENİZ KENARINDA BİKİNİLİ POZLAR
Sezon finalinin ardından rotasını Balıkesir'in Altınoluk bölgesine çeviren başarılı oyuncu, tatilinden kareleri zaman zaman sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.
"TEMMUZ" NOTUYLA PAYLAŞTI
Deniz ve güneşin tadını çıkaran Evrim Alasya, son olarak deniz kenarında çekilen bikinili pozunu yayımladı. Doğal haliyle objektif karşısına geçen oyuncu, paylaşımına yalnızca "Temmuz..." notunu düştü.
DOĞAL VE SADE TARZ
Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşım, takipçilerinden de yoğun ilgi gördü. Oyuncunun doğal ve sade tarzı sosyal medyada çok sayıda yorum alırken, hayranları tatil karelerine beğeni yağdırdı.