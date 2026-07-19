Evrim Alasya'dan deniz kenarında bikinili tatil pozu! "Temmuz..." notuyla paylaştı

DOĞAL VE SADE TARZ

Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşım, takipçilerinden de yoğun ilgi gördü. Oyuncunun doğal ve sade tarzı sosyal medyada çok sayıda yorum alırken, hayranları tatil karelerine beğeni yağdırdı.

Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin