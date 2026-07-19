Mahmut Orhan'dan Alaçatı pazarında sürpriz performans! Tezgah başında festival coşkusu
Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan, bu kez sahnesini Alaçatı semt pazarına kurdu. İç giyim tezgahının önünde performans sergileyen ünlü isim, pazar yerini adeta festival alanına çevirirken o anlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
Dünya çapında birçok prestijli müzik festivalinde sahne alan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü DJ Mahmut Orhan, sıra dışı performanslarına bir yenisini daha ekledi.
İÇ GİYİM TEZGAHINDA SÜRPRİZ
Geçtiğimiz aylarda memleketi Balıkesir'in Kürse köyünde verdiği konserle gündem olan Orhan, bu kez İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da sevenlerine sürpriz yaptı.
Ünlü DJ, ekipmanlarını Alaçatı semt pazarında bulunan bir iç giyim tezgahının önüne kurarak müzik yapmaya başladı. Pazar alışverişi yapan vatandaşlar ve esnaf, karşılarında Mahmut Orhan'ı görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
SEMT PAZARI AÇIK HAVA FESTİVALİNE DÖNDÜ
Kısa sürede kalabalığın toplandığı pazarda Mahmut Orhan, aralarında büyük ilgi gören "Şaşkın" adlı parçasının da bulunduğu sevilen eserlerini çaldı. Müziğin ritmine eşlik eden vatandaşlar dans ederken, pazar yeri renkli görüntülere sahne oldu.
7'den 70'e her yaştan kişinin ilgi gösterdiği performans, Alaçatı semt pazarını adeta açık hava festivaline dönüştürdü. Vatandaşlar cep telefonlarıyla o anları kaydederken, ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.
RUS MODEL SEVGİLİSİ YALNIZ BIRAKMADI
Mahmut Orhan da performansına ait görüntüleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşımlar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Ünlü DJ'yi, bir süredir birlikte olduğu Rus model sevgilisi Daria Iakubchik de yalnız bırakmadı. Çiftin performans sırasında objektiflere yansıyan samimi ve eğlenceli anları da dikkat çekti. Mahmut Orhan'ın sıra dışı pazar performansı, yaz sezonunun en konuşulan sürprizlerinden biri oldu.