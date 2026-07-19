Mahmut Orhan'dan Alaçatı pazarında sürpriz performans! Tezgah başında festival coşkusu

RUS MODEL SEVGİLİSİ YALNIZ BIRAKMADI

Mahmut Orhan da performansına ait görüntüleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşımlar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ünlü DJ'yi, bir süredir birlikte olduğu Rus model sevgilisi Daria Iakubchik de yalnız bırakmadı. Çiftin performans sırasında objektiflere yansıyan samimi ve eğlenceli anları da dikkat çekti. Mahmut Orhan'ın sıra dışı pazar performansı, yaz sezonunun en konuşulan sürprizlerinden biri oldu.

Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin