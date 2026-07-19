Estetik sonrası ilk sahne! Bülent Ersoy seyirciden onay aldı: "Suratın böyle olmuş şöyle olmuş diyorlar"

Bülent Ersoy

"BİZ STARLARIN YAŞI YOKTUR"

Yüzüne lolita lift, orta yüz germe ve alın germe işlemleri yapıldığı öğrenilen usta sanatçı, gerçekleştirdiği bu radikal kararın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Muhterem takipçilerim; biz starların yaşı yoktur, yaşı olmayan insanlarız. Lakin yaş almak da bir gerçek... Yıllardır estetik denildiğinde, bu konu benden çok uzak bir kavramdı. Belki inanmayacaksınız ama en basitinden, çok uzun yıllardır bir botoks bile yaptırmamıştım. Doktoruma kendimi emanet ettim; aldığım sonucun başarısını ve sevincini sizlerle paylaşıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Aldığı başarılı sonucun sevincini hayranlarıyla paylaşan Ersoy'un bu açıklamaları, kısa sürede magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı.

Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin