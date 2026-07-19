Estetik sonrası ilk sahne! Bülent Ersoy seyirciden onay aldı: "Suratın böyle olmuş şöyle olmuş diyorlar"
Geçtiğimiz haftalarda geçirdiği estetik operasyonla magazin gündemine bomba gibi düşen Bülent Ersoy, ameliyat sonrası ilk kez Maslak'ta sahne aldı. En sevilen şarkılarını seslendirirken hayranlarıyla sohbet eden ünlü sanatçı, yeni görüntüsü için seyircilerinden tam not aldı.
Geçtiğimiz haftalarda estetik operasyon geçiren Bülent Ersoy, önceki gece Maslak'ta sahne aldı.
Ersoy, en sevilen şarkılarını hayranlarına seslendirirken, onlarla sohbet de etti.
SEYİRCİLERDEN ONAY ALDI
Doğan Savaş'ın haberine göre diva, "Suratın 'böyle olmuş şöyle' olmuş diyorlar. Nasıl beğendiniz mi yüzümü?" sorusu karşısında seyirciden "Evet" yanıtını aldı. Ünlü sanatçı, teşekkür ederek kahkaha attı.
NE OLMUŞTU?
Bugüne kadar yüzüne en küçük bir müdahale bile yaptırmadığını belirten ünlü sanatçı Bülent Ersoy, yıllar süren estetik kuralını bozarak geçirdiği operasyonun ardından hastane odasından paylaştığı bir fotoğrafla takipçilerinin karşısına çıkmıştı.
"BİZ STARLARIN YAŞI YOKTUR"
Yüzüne lolita lift, orta yüz germe ve alın germe işlemleri yapıldığı öğrenilen usta sanatçı, gerçekleştirdiği bu radikal kararın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Muhterem takipçilerim; biz starların yaşı yoktur, yaşı olmayan insanlarız. Lakin yaş almak da bir gerçek... Yıllardır estetik denildiğinde, bu konu benden çok uzak bir kavramdı. Belki inanmayacaksınız ama en basitinden, çok uzun yıllardır bir botoks bile yaptırmamıştım. Doktoruma kendimi emanet ettim; aldığım sonucun başarısını ve sevincini sizlerle paylaşıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Aldığı başarılı sonucun sevincini hayranlarıyla paylaşan Ersoy'un bu açıklamaları, kısa sürede magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı.