Fenerbahçeli milli futbolcu İsmail Yüksek, İsmail Yüksek, özel hayatında önemli bir adım atıyor. Milli futbolcu, uzun süredir aşk yaşadığı mimar Esin Matraş ile bugün dünyaevine giriyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, geçtiğimiz ocak ayında nişanlanmıştı. İsmail Yüksek ile Esin Matraş, bugün düzenlenecek davullu zurnalı düğünle hayatlarını birleştirecek.