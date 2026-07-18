İsmail Yüksek ile Esin Matraş evleniyor! Gelin alma töreninden ilk görüntüler geldi
Fenerbahçeli milli futbolcu İsmail Yüksek, uzun süredir birlikte olduğu mimar Esin Matraş ile bugün dünyaevine giriyor. Gelin alma törenindeki renkli anlar sosyal medyada gündem oldu.
Fenerbahçeli milli futbolcu İsmail Yüksek, İsmail Yüksek, özel hayatında önemli bir adım atıyor. Milli futbolcu, uzun süredir aşk yaşadığı mimar Esin Matraş ile bugün dünyaevine giriyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, geçtiğimiz ocak ayında nişanlanmıştı. İsmail Yüksek ile Esin Matraş, bugün düzenlenecek davullu zurnalı düğünle hayatlarını birleştirecek.
GELİN ALMA TÖRENİNDE RENKLİ ANLAR
Yakınları, çiftin düğün öncesi gerçekleşen gelin alma töreninden görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Neşeli anların yaşandığı törende İsmail Yüksek'in heyecanı ve mutluluğu dikkatlerden kaçmadı. Geleneksel anların sahne olduğu buluşmada eğlenceli dakikalar kaydedildi.
Milli futbolcu ile kız kardeşinin, davulcu ve zurnacıya karşılıklı para saçtığı anlar sosyal medyada ilgi gördü. Sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan bu görüntüler, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
MERAK EDİLENLER
İsmail Yüksek kiminle evleniyor?
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, uzun süredir birlikte olduğu mimar Esin Matraş ile evlenmektedir.
İsmail Yüksek ve Esin Matraş ne zaman nişanlanmıştı?
Çift, birlikteliklerini resmiyete dökme yolundaki ilk adımı atarak geçtiğimiz ocak ayında nişanlanmıştı.
Gelin alma töreninde neler yaşandı?
Davullu zurnalı gerçekleşen gelin alma töreninde İsmail Yüksek ve kız kardeşinin davulcu ile zurnacıya para saçtığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.