Cemiyet hayatının tanınmış ismi Derin Mermerci iç dünyasını açtı: "Kur'an-ı Kerim hep yanımda"
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Derin Mermerci, katıldığı yayında manevi dünyasına dair çok özel ve samimi açıklamalarda bulundu. Çantasından Kur'an-ı Kerim, tespih ve zikirmatiğini asla ayırmadığını söyleyen ünlü isim, gün içinde en çok hangi duaları zikrettiğini de ilk kez paylaştı.
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Derin Mermerci, önceki gün bir Youtube programına konuk oldu.
"ZİKİRMATİĞİM TESPİHİM HER ŞEYİM VAR"
Sosyetik güzel Mermerci'nin yalı hayatına ve kişisel yaşamına ilişkin açıklamaları dikkat çekti.
Programda inancıyla ilgili soruları samimi bir şekilde yanıtlayan Mermerci, "Kur'an-ı Kerim hep yanında mıdır?" sorusu üzerine çantasındaki eşyaları göstererek "Hep yanımda... Zikirmatiğim, tespihim her şeyim var. Ben hep böyle gezen bir kızım zaten, benim farklı bir dünyam var." ifadelerini kullandı.
Zikirmatikte hangi duaları tercih ettiği sorusuna ise Mermerci, "Ya Fettah, Ya Rezzak... Çok çekerim" yanıtını verdi.
YALI HAYATINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
Boğaz'daki yalı yaşantısına dair değerlendirmelerde bulunan Mermerci, bu yaşam tarzına dair şunları söyledi:
Bir kere yalı hayatı korkunç. Ha bire borular patlıyor. Bugün yalı ne biliyor musunuz? Bela! 1992'de vefat etti, Allah rahmet eylesin, Mehmet Mermerci 89 senesinde bana bu yalıyı alıyor. 'Ucuz mal alacak kadar zengin değilim' diyor ve öyle bir sistem kuruyor ki yalıya...