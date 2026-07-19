Cemiyet hayatının tanınmış ismi Derin Mermerci iç dünyasını açtı: "Kur'an-ı Kerim hep yanımda"

Derin Mermerci (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

"ZİKİRMATİĞİM TESPİHİM HER ŞEYİM VAR"

Sosyetik güzel Mermerci'nin yalı hayatına ve kişisel yaşamına ilişkin açıklamaları dikkat çekti.

Programda inancıyla ilgili soruları samimi bir şekilde yanıtlayan Mermerci, "Kur'an-ı Kerim hep yanında mıdır?" sorusu üzerine çantasındaki eşyaları göstererek "Hep yanımda... Zikirmatiğim, tespihim her şeyim var. Ben hep böyle gezen bir kızım zaten, benim farklı bir dünyam var." ifadelerini kullandı.

Zikirmatikte hangi duaları tercih ettiği sorusuna ise Mermerci, "Ya Fettah, Ya Rezzak... Çok çekerim" yanıtını verdi.