Zehra Çilingiroğlu’ndan abla-kardeş paylaşımı! Kaya Çilingiroğlu’nun son hali dikkat çekti
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, sosyal medya hesabından kardeşi Kaya ile yan yana geldiği doğal bir fotoğrafını paylaştı. Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden ünlü kardeşlerin samimi karesi, kısa sürede takipçilerinden büyük ilgi gördü.
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun evliliklerinden dünyaya gelen Zehra Çilingiroğlu, yıllar içerisindeki değişimi, kendine has tarzı ve duruşuyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Genellikle gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Çilingiroğlu, zaman zaman ailesiyle bir araya geldiği özel anları paylaşarak magazin gündeminde adından söz ettiriyor.
Ünlü çiftin kızı Zehra Çilingiroğlu, son olarak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Çilingiroğlu, babasının diğer evliliğinden dünyaya gelen kardeşi Kaya ile birlikte çekilen samimi bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu.
ABLA VE KARDEŞİN DOĞAL HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Abla ve kardeşin abartıdan uzak, son derece doğal ve samimi halleriyle verdikleri bu poz, sosyal medyada kısa sürede geniş bir yankı uyandırdı. Kardeşlerin yan yana geldiği bu özel anı gören takipçileri, paylaşıma saniyeler içinde çok sayıda beğeni ve yorum yağdırdı. Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Kaya'nın son hali ise dikkat çekti.
Kullanıcılardan tam not alan doğal kare, magazin dünyasında da günün en çok konuşulan aile paylaşımları arasında yerini aldı.
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Zehra Çilingiroğlu sosyal medyada kiminle fotoğraf paylaştı?
Zehra Çilingiroğlu, sosyal medya hesabından kardeşi Kaya ile birlikte çekildiği samimi ve doğal bir fotoğraf karesini paylaşmıştır.
Zehra Çilingiroğlu'nun anne ve babası kimdir?
Zehra Çilingiroğlu, Türk sanat ve magazin dünyasının tanınan isimlerinden Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızıdır.
Zehra Çilingiroğlu ve kardeşinin paylaşımı nasıl karşılandı?
Ünlü kardeşlerin gözlerden uzak ve doğal halleriyle verdikleri poz, takipçilerinden tam not alarak kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulmuştur.