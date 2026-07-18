Zehra Çilingiroğlu’ndan abla-kardeş paylaşımı! Kaya Çilingiroğlu’nun son hali dikkat çekti

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun evliliklerinden dünyaya gelen Zehra Çilingiroğlu, yıllar içerisindeki değişimi, kendine has tarzı ve duruşuyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Genellikle gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Çilingiroğlu, zaman zaman ailesiyle bir araya geldiği özel anları paylaşarak magazin gündeminde adından söz ettiriyor.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.) Ünlü çiftin kızı Zehra Çilingiroğlu, son olarak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Çilingiroğlu, babasının diğer evliliğinden dünyaya gelen kardeşi Kaya ile birlikte çekilen samimi bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu.