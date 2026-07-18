Su Burcu Yazgı Coşkun'dan sınırları zorlayan poz! Palmiye ağacının altında esneklik şovu...
Kardeşlerim ve Bir Gece Masalı dizileriyle adından söz ettiren genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Palmiye ağacının altında amuda kalkarak esnekliğini sergileyen Coşkun'un "yazgı summer" notlu karesi kısa sürede gündem oldu.
"Kardeşlerim" dizisinde hayat verdiği Asiye Eren karakteriyle geniş kitlelerin beğenisini kazanan ve bu roldeki performansıyla Altın Kelebek Ödülleri'nde "Yıldızı Parlayanlar" ödülüne layık görülen Su Burcu Yazgı Coşkun son olarak ATV ekranlarında yayınlanan "Bir Gece Masalı" projesinde Burak Deniz ile başrolü paylaşmıştı. Kariyeriyle sık sık adından söz ettiren genç oyuncu bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
Çocuk yaşlardan itibaren kameralar karşısında olan Coşkun, Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştığı son kareyle takipçilerini şaşırttı. Bahçede, bir palmiye ağacının altında matının üzerinde vücudunun esnekliğini gözler önüne seren oyuncu, ters duruş pozisyonunda amuda kalktığı zorlu bir hareketi sergiledi.
Kendi ismine atıfta bulunarak fotoğrafın üzerine "yazgı summer" (Yazgı yazı) notunu düşen Coşkun'un fit görünümü ve dengede durduğu o anlar, sosyal medya kullanıcıları arasında kısa sürede yoğun ilgi gördü.
Genç yıldızın doğal, sportif ve iddialı bu yaz karesi, kısa süre içinde magazin sayfalarında ve dijital dünyada günün en çok konuşulan paylaşımları arasında yerini aldı.
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Su Burcu Yazgı Coşkun kaç yaşındadır?
15 Nisan 2005 İstanbul doğumlu olan başarılı oyuncu 21 yaşındadır.
Su Burcu Yazgı Coşkun sosyal medyada ne paylaştı?
Ünlü oyuncu, kişisel sosyal medya hesabından bir palmiye ağacının önünde amuda kalkarak esnekliğini sergilediği sportif bir fotoğrafını "yazgı summer" notuyla paylaşmıştır.