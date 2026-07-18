Su Burcu Yazgı Coşkun'dan sınırları zorlayan poz! Palmiye ağacının altında esneklik şovu...

"Kardeşlerim" dizisinde hayat verdiği Asiye Eren karakteriyle geniş kitlelerin beğenisini kazanan ve bu roldeki performansıyla Altın Kelebek Ödülleri'nde "Yıldızı Parlayanlar" ödülüne layık görülen Su Burcu Yazgı Coşkun son olarak ATV ekranlarında yayınlanan "Bir Gece Masalı" projesinde Burak Deniz ile başrolü paylaşmıştı. Kariyeriyle sık sık adından söz ettiren genç oyuncu bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.