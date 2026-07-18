Sefo sevgilisi Çağla Boz’a evlilik teklifi etti! Yüzüğü taktı

"Bonita", "Yerinde Dur", "Kördüğüm" ve "Rest" gibi hit parçalarıyla adından söz ettiren ünlü rapçi Sefo, müzik kariyerinin yanı sıra özel yaşamıyla da gündemden düşmüyor. Ünlü rapçinin oyuncu Çağla Boz ile yaşadığı aşk, bir süredir magazin dünyasının dikkat çeken ilişkileri arasında yer alıyordu. İlişkilerini daha sakin yaşamayı tercih eden çift, bu kez mutlu bir haberle gündeme geldi.