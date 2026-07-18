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Sefo sevgilisi Çağla Boz’a evlilik teklifi etti! Yüzüğü taktı

Ünlü rapçi Sefo, bir süredir aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Çağla Boz'a romantik bir evlilik teklifinde bulundu. Özel bir yemekte gerçekleşen sürprizde, Sefo sevgilisine yüzüğü taktı.

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Sefo sevgilisi Çağla Boz’a evlilik teklifi etti! Yüzüğü taktı

"Bonita", "Yerinde Dur", "Kördüğüm" ve "Rest" gibi hit parçalarıyla adından söz ettiren ünlü rapçi Sefo, müzik kariyerinin yanı sıra özel yaşamıyla da gündemden düşmüyor. Ünlü rapçinin oyuncu Çağla Boz ile yaşadığı aşk, bir süredir magazin dünyasının dikkat çeken ilişkileri arasında yer alıyordu. İlişkilerini daha sakin yaşamayı tercih eden çift, bu kez mutlu bir haberle gündeme geldi.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Sefo, sevgilisi Çağla Boz'a romantik bir evlilik teklifinde bulundu. Ünlü rapçi, yakın dostları Demet Akalın ve Okan Kurt'un da bulunduğu özel bir yemekte Çağla Boz'a evlilik teklifi etti.

Sefo sevgilisi Çağla Boz’a evlilik teklifi etti! Yüzüğü taktı-3

Havai fişeklerle süslenen romantik gecede yüzüğü takan Sefo'nun sürprizi büyük beğeni topladı. Teklif anında patlatılan havai fişekler ve yaşanan aşk dolu dakikalar geceye damga vurdu.

Sefo sevgilisi Çağla Boz’a evlilik teklifi etti! Yüzüğü taktı-4

O anlar Demet Akalın tarafından sosyal medyada paylaşılırken, çiftin yaşadığı mutluluk objektiflere de yansıdı.

Sefo sevgilisi Çağla Boz’a evlilik teklifi etti! Yüzüğü taktı-5

Akalın, romantik teklif sonrası bu mutluluk pozunu paylaştı.

Sefo sevgilisi Çağla Boz’a evlilik teklifi etti! Yüzüğü taktı-6

MERAK EDİLENLER

Sefo, Çağla Boz'a nasıl evlilik teklif etti?

Sefo, sevgilisi Çağla Boz'a havai fişeklerle süslenen romantik bir gecede, yakın dostlarının katıldığı özel bir yemekte evlilik teklif ederek yüzüğü takmıştır.

Sefo'nun evlilik teklif ettiği yemekte kimler vardı?

Romantik evlilik teklifinin gerçekleştiği özel yemekte çiftin yakın dostları Demet Akalın ve Okan Kurt yer almıştır.

Sefo ve Çağla Boz'un evlilik teklifi görüntülerini kim paylaştı?

Çiftin mutlu anlarını ve romantik teklif sonrası verdikleri pozu şarkıcı Demet Akalın sosyal medya hesabından paylaşmıştır.

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