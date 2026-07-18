Sefo sevgilisi Çağla Boz’a evlilik teklifi etti! Yüzüğü taktı
Ünlü rapçi Sefo, bir süredir aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Çağla Boz'a romantik bir evlilik teklifinde bulundu. Özel bir yemekte gerçekleşen sürprizde, Sefo sevgilisine yüzüğü taktı.
"Bonita", "Yerinde Dur", "Kördüğüm" ve "Rest" gibi hit parçalarıyla adından söz ettiren ünlü rapçi Sefo, müzik kariyerinin yanı sıra özel yaşamıyla da gündemden düşmüyor. Ünlü rapçinin oyuncu Çağla Boz ile yaşadığı aşk, bir süredir magazin dünyasının dikkat çeken ilişkileri arasında yer alıyordu. İlişkilerini daha sakin yaşamayı tercih eden çift, bu kez mutlu bir haberle gündeme geldi.
Sefo, sevgilisi Çağla Boz'a romantik bir evlilik teklifinde bulundu. Ünlü rapçi, yakın dostları Demet Akalın ve Okan Kurt'un da bulunduğu özel bir yemekte Çağla Boz'a evlilik teklifi etti.
Havai fişeklerle süslenen romantik gecede yüzüğü takan Sefo'nun sürprizi büyük beğeni topladı. Teklif anında patlatılan havai fişekler ve yaşanan aşk dolu dakikalar geceye damga vurdu.
O anlar Demet Akalın tarafından sosyal medyada paylaşılırken, çiftin yaşadığı mutluluk objektiflere de yansıdı.
Akalın, romantik teklif sonrası bu mutluluk pozunu paylaştı.
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Sefo, Çağla Boz'a nasıl evlilik teklif etti?
Sefo, sevgilisi Çağla Boz'a havai fişeklerle süslenen romantik bir gecede, yakın dostlarının katıldığı özel bir yemekte evlilik teklif ederek yüzüğü takmıştır.
Sefo'nun evlilik teklif ettiği yemekte kimler vardı?
Romantik evlilik teklifinin gerçekleştiği özel yemekte çiftin yakın dostları Demet Akalın ve Okan Kurt yer almıştır.
Sefo ve Çağla Boz'un evlilik teklifi görüntülerini kim paylaştı?
Çiftin mutlu anlarını ve romantik teklif sonrası verdikleri pozu şarkıcı Demet Akalın sosyal medya hesabından paylaşmıştır.