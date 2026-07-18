Milas’ta yangın çıktı! Ünlü isimlerin evlerinde büyük hasar: Çağatay Ulusoy, Yasemin Ergene, Lucas Torreira...
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ünlü isimlerin evlerinin bulunduğu lüks siteye sıçradı. Çağatay Ulusoy, Yasemin Ergene ve Lucas Torreira'nın evlerinde büyük maddi hasar meydana geldi.
Türkiye'nin gözde tatil rotalarından Muğla'nın Milas ilçesinde çarşamba günü akşam saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, bölge halkının ve tatilcilerin büyük korku yaşamasına neden oldu.
Bölgede ikamet eden toplam bin vatandaş tahliye edildi. Kazıklı Koyu mevkii bu yangında en çok hasar gören yerlerden biri oldu. Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; yangın, sanat ve spor dünyasının ünlü isimlerinin yer aldığı siteye de sıçradı.
Oyuncular Çağatay Ulusoy, Yasemin Ergene ve Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'nın da evlerinin bulunduğu sitede büyük panik yaşandı.
Ünlü isimlerin evleri bir anda alevler arasında kaldı. Site sakinleri bölgeyi helikopterlerle terk etti. Sabah saatlerinde yangın kontrol altına alındı. Sanatçıların evlerinde büyük maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.
MERAK EDİLENLER
Milas'taki yangında kimlerin evleri hasar gördü?
Yangının sıçradığı lüks sitede oyuncu Çağatay Ulusoy, Yasemin Ergene ile Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'nın evleri bulunmaktaydı. Bu isimlerin evlerinde büyük maddi hasar meydana gelmiştir.
Yangın ne zaman başladı ve ne zaman kontrol altına alındı?
Muğla'nın Milas ilçesindeki yangın çarşamba günü akşam saatlerinde başlamış, ekiplerin yoğun müdahalesiyle ertesi gün sabah saatlerinde kontrol altına alınmıştır.
Bölgeden kaç kişi tahliye edildi?
Yangının rüzgarın etkisiyle lüks siteye ve yerleşim yerlerine sıçraması üzerine, bölgede ikamet eden ve tatil yapan toplam bin vatandaş güvenli alanlara tahliye edilmiştir