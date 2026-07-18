Türkiye'nin gözde tatil rotalarından Muğla'nın Milas ilçesinde çarşamba günü akşam saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, bölge halkının ve tatilcilerin büyük korku yaşamasına neden oldu.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden, Sabah'tan ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Bölgede ikamet eden toplam bin vatandaş tahliye edildi. Kazıklı Koyu mevkii bu yangında en çok hasar gören yerlerden biri oldu. Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; yangın, sanat ve spor dünyasının ünlü isimlerinin yer aldığı siteye de sıçradı.