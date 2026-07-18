"Mavinin ortasında bir yerde" deyip paylaştı! Gülper Özdemir’in tatil pozları sosyal medyayı salladı

Sen Anlat Karadeniz, Sevgili Geçmiş ve Bir Sevdadır gibi yapımlarda rol alan oyuncu Gülper Özdemir, yaz tatilinden yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem oldu. Deniz ve güneşin keyfini çıkardığı anları takipçileriyle paylaşan oyuncunun doğal güzelliği dikkat çekti.