"Mavinin ortasında bir yerde" deyip paylaştı! Gülper Özdemir’in tatil pozları sosyal medyayı salladı
Sen Anlat Karadeniz ve Bir Sevdadır gibi dizilerle tanınan Gülper Özdemir, deniz ve güneşin keyfini çıkardığı anları sosyal medyada paylaştı. Ünlü oyuncunun tatil pozları büyük ilgi gördü.
Sen Anlat Karadeniz, Sevgili Geçmiş ve Bir Sevdadır gibi yapımlarda rol alan oyuncu Gülper Özdemir, yaz tatilinden yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem oldu. Deniz ve güneşin keyfini çıkardığı anları takipçileriyle paylaşan oyuncunun doğal güzelliği dikkat çekti.
Mavinin huzur veren atmosferinde verdiği pozları takipçileriyle paylaşan oyuncuya kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Özdemir'in tatil paylaşımları hayranlarından tam not aldı.
"MAVİNİN ORTASINDA BİR YERDE"
Sosyal medyada geniş kitleler tarafından takip edilen ünlü oyuncu, paylaştığı tatil fotoğraflarının altına özel bir not ekledi. Özdemir, paylaşımlarına "Mavinin ortasında bir yerde" notunu düştü.
MERAK EDİLENLER
Gülper Özdemir hangi dizilerde rol aldı?
Gülper Özdemir daha önce Sen Anlat Karadeniz, Sevgili Geçmiş ve Bir Sevdadır gibi yapımlarda rol almıştır.
Gülper Özdemir tatil paylaşımına ne not yazdı?
Ünlü oyuncu tatil fotoğraflarını paylaştığı gönderisine "Mavinin ortasında bir yerde" notunu eklemiştir.
Gülper Özdemir'in sosyal medya paylaşımları nasıl karşılandı?
Özdemir'in deniz ve güneşin keyfini çıkardığı tatil kareleri, takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni ve yorum almıştır.