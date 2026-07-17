4 yıllık evlilik resmen bitti! Kısmetse Olur yarışmacısı Adnan Kızıltaş ile Hacer Göktaş tek celsede boşandı!

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Adnan Kızıltaş ile Hacer Göktaş ne zaman evlendi?

Çift, 2022 yılında nikâh masasına oturarak hayatlarını birleştirmişti.

Adnan Kızıltaş ile Hacer Göktaş neden boşandı?

Çift, anlaşmalı olarak açtıkları boşanma davasında tek celsede yollarını ayırmıştır. Avukatları aracılığıyla yapılan açıklamada ayrılık sürecinin karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde tamamlandığı bildirilmiştir.

Adnan Kızıltaş ile Hacer Göktaş'ın çocuğu var mı?

Evet, çiftin evliliğinden Miran adında bir erkek çocukları bulunmaktadır. Anne ve babanın çocuklarının geleceği için ortak hareket etmeye devam edeceği açıklanmıştır.