4 yıllık evlilik resmen bitti! Kısmetse Olur yarışmacısı Adnan Kızıltaş ile Hacer Göktaş tek celsede boşandı!
Kısmetse Olur yarışmasıyla adını duyuran Adnan Kızıltaş ile 2022 yılında evlendiği Hacer Göktaş, tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin avukatı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ayrılık sürecinin karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde tamamlandığı belirtildi.
Televizyon ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur programıyla tanınan Adnan Kızıltaş, 2022 yılında Hacer Göktaş ile hayatını birleştirmişti. Çiftin evlilik birliğini sonlandıran anlaşmalı boşanma davasının ardından süreçle ilgili resmi bilgilendirme yapıldı.
Boşanma kararının kesinleşmesiyle birlikte tarafların avukatı yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, ayrılık sürecinin karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde tamamlandığı vurgulanırken, kamuoyundan da bu hassas sürece aynı özenle yaklaşılması talep edildi.
ORTAK EBEVEYNLİK KARARI
Çiftin evliliklerinden dünyaya gelen Miran isimli bir oğulları bulunuyor. Yapılan resmi açıklamada, anne ve babanın çocuklarının mutluluğu ve geleceği için ortak hareket etmeye devam edeceği, ebeveynlik görevlerini tam bir iş birliği içerisinde sürdürecekleri ifade edildi.
Ayrıca açıklamada, boşanmanın yalnızca evlilik birliğini hukuken sona erdirdiği, tarafların çocukları söz konusu olduğunda iletişim ve sorumluluklarını aynı hassasiyetle devam ettireceği belirtildi.
MERAK EDİLENLER
Adnan Kızıltaş ile Hacer Göktaş ne zaman evlendi?
Çift, 2022 yılında nikâh masasına oturarak hayatlarını birleştirmişti.
Adnan Kızıltaş ile Hacer Göktaş neden boşandı?
Çift, anlaşmalı olarak açtıkları boşanma davasında tek celsede yollarını ayırmıştır. Avukatları aracılığıyla yapılan açıklamada ayrılık sürecinin karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde tamamlandığı bildirilmiştir.
Adnan Kızıltaş ile Hacer Göktaş'ın çocuğu var mı?
Evet, çiftin evliliğinden Miran adında bir erkek çocukları bulunmaktadır. Anne ve babanın çocuklarının geleceği için ortak hareket etmeye devam edeceği açıklanmıştır.