Trafik kazasında babasını kaybeden Özge Ulusoy yaşadıklarını anlattı! “O aileden tehdit aldım”
3,5 yıl önce babası Haydar Ulusoy'u trafik kazasında kaybeden manken Özge Ulusoy, iki yıl süren mahkeme süreci hakkında konuştu. Babasının hakkını korumak için büyük bir hukuk savaşı verdiğini belirten ünlü manken, adaletin tecelli ettiğini ifade etti.
Ünlü manken Özge Ulusoy, 3,5 yıl önce Ankara'da meydana gelen trafik kazasında babası Haydar Ulusoy'u kaybetmişti. Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre; babasının vefatından sonra iki yıl süren hukuki süreci kararlılıkla takip eden Ulusoy, adalet mücadelesinin detaylarını anlattı.
Ulusoy, şu ifadeleri kullandı:
Biz 2 sene süren bir hukuki süreç geçirdik. Türk adaletinin ne kadar düzgün işlediğini kendi gözlerimizle gördük. Biz adalet sistemiyle değil, karşımızdaki vicdansız insan grubuyla mücadele ettik. Mahkemeden çıkan kararlar adaletli oldu. Karşı taraf yalanlar söyledi, vefat etmiş babamı suçlamaya çalıştılar. Ancak sonuçta hukuki olarak sabıkasına işlendi, suçlu da bulundu. Cezasını da çekiyor. Ben babam için çok büyük savaş verdim. Babam 73 yaşında vefat etti. Babam hukukçu, eski askeri hakimdi. Aktif olarak avukatlık yapıyordu. Hayatımda tanıdığım en adil insandı. Adalet sistemine, kuralara, kanuna çok uyan biriydi. Böyle bir insanı yaya geçidinde ezip hayatını alıp bir de üstüne suçlamaya kalktılar. Benim savaşım buydu.
"O AİLEDEN TEHDİT DE ALDIM"
Ünlü manken, sözlerine şöyle devam etti:
Ben hep adil karar çıksın diye dua ettim. Ne eksik ne fazla. Ben kimseyi ekstra suçlamaya çalışmadım, aksine onlar yalanlarla benim babamı suçlamaya çalıştılar. Cezaları çıktı ve bizim komple onlarla ilişiğimiz kesildi. Ben babamın hakkıyla bu dünyadan uğurlanması için mücadelemi verdim. Karşı taraf bilinçli taksir aldı, 4,5 yıl ceza verildi. Onun da yatarı 11 aya tekabül ediyormuş. O aileden tehdit de aldım. Ama bir sene boyunca bütün duruşmalara kendim katıldım.
Bu süreçte çok zorlandıklarını belirten Ulusoy, açıklamalarını sürdürdü:
Bizi önce babamın ani ölümü, sonra da süreç yıprattı. Annemi ayağa kaldırmaya uğraştık. İnsanlar galiba benim mücadeleme de çok şaşırdılar. Benim bu işe kendimi adayacağımı, savaşacağımı düşünmediler. 'Ünlü bir insan bu, bırakıp hayatına döner' dediler herhalde. Ama öyle olmadığını gördüler.