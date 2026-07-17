Trafik kazasında babasını kaybeden Özge Ulusoy yaşadıklarını anlattı! “O aileden tehdit aldım”

Özge Ulusoy ve babası Haydar Ulusoy. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır)

Ulusoy, şu ifadeleri kullandı:

Biz 2 sene süren bir hukuki süreç geçirdik. Türk adaletinin ne kadar düzgün işlediğini kendi gözlerimizle gördük. Biz adalet sistemiyle değil, karşımızdaki vicdansız insan grubuyla mücadele ettik. Mahkemeden çıkan kararlar adaletli oldu. Karşı taraf yalanlar söyledi, vefat etmiş babamı suçlamaya çalıştılar. Ancak sonuçta hukuki olarak sabıkasına işlendi, suçlu da bulundu. Cezasını da çekiyor. Ben babam için çok büyük savaş verdim. Babam 73 yaşında vefat etti. Babam hukukçu, eski askeri hakimdi. Aktif olarak avukatlık yapıyordu. Hayatımda tanıdığım en adil insandı. Adalet sistemine, kuralara, kanuna çok uyan biriydi. Böyle bir insanı yaya geçidinde ezip hayatını alıp bir de üstüne suçlamaya kalktılar. Benim savaşım buydu.