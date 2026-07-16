Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar'dan nostaljik tbt! Bakışları hiç değişmemiş!

"İNSAN HİÇ Mİ DEĞİŞMEZ!"

Oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan usta ismin çocukluk yıllarından kalan fotoğrafı, sosyal medyada kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Bennu Yıldırımlar'ın paylaşımının altına hayranları tarafından "Hiç değişmemiş", "İnsan hiç mi değişmez", "Yıllar ona hiç dokunmamış" ve "Çocukluğu bile çok tanıdık" şeklinde yüzlerce yorum yapıldı.