Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar'dan nostaljik tbt! Bakışları hiç değişmemiş!
Ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar, sosyal medya hesabından ilkokul yıllarına ait nostaljik bir fotoğraf paylaşarak takipçilerini geçmişe götürdü. Yaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hafızalara kazınan usta sanatçının siyah-beyaz çocukluk karesi, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Sosyal medya hesabından çocukluk yıllarına ait siyah-beyaz bir kare paylaşan ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar, takipçilerini yıllar öncesine götürdü. İlkokul sıralarında çekilen fotoğrafındaki bakışların hiç değişmediğini gören hayranları, paylaşıma kısa sürede çok sayıda sevgi dolu yorum yaptı ve beğeni bıraktı.
Özellikle Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği Fikret karakteriyle hafızalara kazınan oyuncunun bu nostaljik karesi, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.
"İLKOKUL 3. SINIFTAKİ..."
Uzun bir aradan sonra yaptığı TBT paylaşımıyla dikkat çeken Bennu Yıldırımlar, nostaljik fotoğrafının altına şu notu ekledi:
Uzun bir aradan sonra #tbt paylaşımı yapayım dedim... O zamanki ismi Göztepe Pansiyonlu İlkokulu, şimdiki ismi Göztepe İlkokulu. GPİ... 3. sınıftaki...
"İNSAN HİÇ Mİ DEĞİŞMEZ!"
Oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan usta ismin çocukluk yıllarından kalan fotoğrafı, sosyal medyada kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Bennu Yıldırımlar'ın paylaşımının altına hayranları tarafından "Hiç değişmemiş", "İnsan hiç mi değişmez", "Yıllar ona hiç dokunmamış" ve "Çocukluğu bile çok tanıdık" şeklinde yüzlerce yorum yapıldı.
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Bennu Yıldırımlar hangi okuldan mezun olduğunu paylaştı?
Bennu Yıldırımlar, ilkokul yıllarına ait fotoğrafını paylaşırken okulunun o dönemki adının Göztepe Pansiyonlu İlkokulu, şimdiki adının ise Göztepe İlkokulu olduğunu belirtmiştir.
Bennu Yıldırımlar çocukluk fotoğrafını hangi sınıftayken çektirmiş?
Bennu Yıldırımlar, paylaştığı siyah-beyaz nostaljik fotoğrafın ilkokul 3. sınıfa ait olduğunu ifade etmiştir.
Bennu Yıldırımlar hangi diziyle hafızalara kazınmıştır?
Bennu Yıldırımlar, Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yapımlarından biri olan Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Fikret karakteriyle hafızalara kazınmıştır.