İlayda Alişan ve Oğulcan Engin'den deniz ortasında romantik anlar

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İlayda Alişan ve Oğulcan Engin nerede tatil yapıyor?

Ünlü çift, tatil sezonunda Çeşme'yi tercih etti.

İlayda Alişan ile Oğulcan Engin'e Çeşme tatilinde kim eşlik etti?

Sevgililere, yakın arkadaşları olan ünlü işletmeci Mustafa Aksakallı eşlik etti.

İlayda Alişan hangi projelerde rol aldı?

Ünlü oyuncu İlayda Alişan; Ateş Kuşları, Masumiyet ve Çukur gibi birçok projede yer almıştır.