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İlayda Alişan ve Oğulcan Engin'den deniz ortasında romantik anlar

Magazin dünyasının gözde çifti İlayda Alişan ile Oğulcan Engin, Çeşme tatilinde denizin ortasında sarmaş dolaş görüntülendi. İşte o aşk dolu anlar...

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İlayda Alişan ve Oğulcan Engin'den deniz ortasında romantik anlar

Ünlü çift İlayda Alişan ile işletmeci Oğulcan Engin'in uzun süredir doludizgin devam eden beraberliği, tatil sezonunun açılmasıyla yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Sosyal medyada paylaştıkları mutluluk pozlarıyla adlarından sıkça söz ettiren ve hayranlarının evlilik müjdesi beklediği ünlü çift, her yıl olduğu gibi bu sezon da tatil rotasını Çeşme'ye çevirdi.

İlayda Alişan, Oğulcan Engin ve Mustafa Aksakallı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve Hürriyet'ten alınmıştır.)İlayda Alişan, Oğulcan Engin ve Mustafa Aksakallı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve Hürriyet'ten alınmıştır.)

EGE SULARINDA ROMANTİK SAATLER

Ege'nin incisi Çeşme'de deniz ve güneşin tadını çıkaran ünlü aşıklar, önceki gün yakın arkadaşları Mustafa Aksakallı ile birlikte popüler bir plajda objektiflere yansıdı. Sıcak havadan bunalan sevgililer, kendilerini serin sulara bıraktı.

Oğulcan Engin ve İlayda Alişan, denizin ortasında sarmaş dolaş görüntülendi.Oğulcan Engin ve İlayda Alişan, denizin ortasında sarmaş dolaş görüntülendi.

DENİZİN ORTASINDA AŞK DOLU ANLAR

Deniz içinde birbirlerine sarılarak serinleyen İlayda Alişan ile Oğulcan Engin, etraftaki bakışlara aldırmadan romantik anlar yaşadı. Çiftin birbirlerine olan aşk dolu bakışları ve denizin ortasındaki samimi halleri, plajdakilerin ilgi odağı oldu. Sosyal medyada büyük ilgi toplayan bu kareler, çiftin aşk tazelediği yönündeki yorumları da beraberinde getirdi.

İlayda Alişan ve Oğulcan Engin'den deniz ortasında romantik anlar-4

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İlayda Alişan ve Oğulcan Engin nerede tatil yapıyor?

Ünlü çift, tatil sezonunda Çeşme'yi tercih etti.

İlayda Alişan ile Oğulcan Engin'e Çeşme tatilinde kim eşlik etti?

Sevgililere, yakın arkadaşları olan ünlü işletmeci Mustafa Aksakallı eşlik etti.

İlayda Alişan hangi projelerde rol aldı?

Ünlü oyuncu İlayda Alişan; Ateş Kuşları, Masumiyet ve Çukur gibi birçok projede yer almıştır.

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