Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yapımları arasında yer alan 'Yaprak Dökümü' dizisi, ekranlara veda etmesinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen adından söz ettirmeye devam ediyor. Kadrosunda Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen gibi isimlerin yer aldığı dizide hayat verdiği "Şevket Tekin" karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Caner Kurtaran, uzun zaman sonra ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun son hâli, sosyal medya platformlarında en çok konuşulan konular arasına girdi.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.) YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ Yaprak Dökümü'nün ardından "Aşk ve Ceza", "Tek Yürek", "Kimse Bilmez", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" ve "Hudutsuz Sevda" gibi pek çok projede rol alan Caner Kurtaran, şimdilerde 47 yaşında.