Yaprak Dökümü'nün Şevket'iydi! Caner Kurtaran'ın son halini görenler tanıyamadı
Bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü dizisinde Şevket karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Caner Kurtaran'ın son hâli sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yapımları arasında yer alan 'Yaprak Dökümü' dizisi, ekranlara veda etmesinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen adından söz ettirmeye devam ediyor. Kadrosunda Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen gibi isimlerin yer aldığı dizide hayat verdiği "Şevket Tekin" karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Caner Kurtaran, uzun zaman sonra ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun son hâli, sosyal medya platformlarında en çok konuşulan konular arasına girdi.
YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ
Yaprak Dökümü'nün ardından "Aşk ve Ceza", "Tek Yürek", "Kimse Bilmez", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" ve "Hudutsuz Sevda" gibi pek çok projede rol alan Caner Kurtaran, şimdilerde 47 yaşında.
Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncunun güncel fotoğrafları sosyal medyada paylaşılınca takipçileri adeta ikiye bölündü. Kimi kullanıcılar ünlü oyuncunun yıllara meydan okuduğunu ve olgunluk döneminde çok daha karizmatik göründüğünü savunurken, kimi kullanıcılar ise geçen yılların yüzündeki izlerini vurgulayarak değişimi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
MERAK EDİLENLER
Yaprak Dökümü'nün Şevket'i Caner Kurtaran şu an kaç yaşında?
Ünlü oyuncu Caner Kurtaran şimdilerde 47 yaşındadır.
Caner Kurtaran, Yaprak Dökümü'nden sonra hangi dizilerde oynadı?
Ünlü oyuncu; Aşk ve Ceza, Tek Yürek, Kimse Bilmez, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Hudutsuz Sevda gibi televizyon projelerinde rol almıştır.
Caner Kurtaran'ın son hali neden gündem oldu?
Uzun süredir gözlerden uzak olan oyuncunun ortaya çıkan son görüntüsü, yıllar içindeki değişimi sebebiyle sosyal medyada büyük ilgi gördü ve tartışma konusu oldu.